Política

Datafolha: Lula marca 46% das intenções de voto no 2º turno; Flávio tem 43%

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 46% das intenções de votos para Presidência da República e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 43%. A simulação foi feita pelo Datafolha e se refere ao segundo turno. Os resultados apontam que os dois estão tecnicamente empatados.

O levantamento é o primeiro divulgado pelo instituto após Flávio confirmar que é pré-candidato à Presidência com o apoio de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que está preso na Polícia Federal em Brasília após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

A pesquisa foi feita entre terça, 3, e quinta-feira, 5, e ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-03715/2026. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

A pesquisa identifica que Flávio Bolsonaro se firmou como principal opositor de Lula. Quando o eleitor é perguntado em quem pretende votar, sem ser apresentado a nomes, o senador fluminense surge com 12% das intenções de voto - ele não era mencionado no levantamento anterior, de dezembro.

Na pergunta espontânea, Lula oscilou de 24% para 25%. O próximo a aparecer é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, com 3% de intenções de voto.

Em relação ao primeiro turno, Flávio Bolsonaro se aproxima de Lula. O Datafolha aponta que, no cenário hoje mais provável, Lula tem 38% das intenções de voto contra 32% de Flávio. Na sequência, aparece Ratinho Jr. (PSD-PR), com 7%, e o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), com 4%.

O Datafolha ainda analisou também um cenário com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o candidato do PT. Ele marca 21% ante 33% de Flávio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), também foi testado, e ficou com 21% das intenções de voto.

