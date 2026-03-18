Daniela Barbalho recebe título de cidadã de Santarém por atuação em pautas sociais

A primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, recebeu na terça-feira (17/3) o título de cidadã do município de Santarém. A honraria foi concedida em reconhecimento aos serviços prestados e à atuação da gestora em pautas sociais voltadas à população paraense.

A homenagem foi formalizada durante a gestão do então presidente da Câmara Municipal, Ronan Liberal Jr., responsável pela proposição do título. A cidadania honorária é uma das principais distinções concedidas pelo Legislativo municipal a pessoas que, mesmo não sendo naturais da cidade, contribuem para o seu desenvolvimento.

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De acordo com informações divulgadas, o reconhecimento destaca o papel institucional e social desempenhado por Daniela Barbalho no estado, especialmente em iniciativas voltadas à área social.

Em publicação nas redes sociais, a primeira-dama agradeceu pela homenagem. “Recebo com muita felicidade o título de Cidadã de Santarém. Meu coração é só gratidão por esse reconhecimento tão especial. Muito obrigada também aos demais vereadores da Casa pela concessão dessa homenagem. Contem sempre comigo”, declarou.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia