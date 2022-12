Dallagnol tem condenação e multa de R$ 1,4 milhão anulada pela Justiça do Paraná

A decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que multou em R$1,14 milhão o ex-procurador da Lava Jato e deputado federal eleito Deltan Dallagnol (Podemos-PR) foi anulada pela Justiça do Paraná. Com informações do Diário do Poder.

Dallagnol havia sido condenado pelo uso considerado “desproporcional” de passagens aéreas e diárias durante sete anos de operação Lava Jato, por ele e outros sete procuradores. O TCU não faz parte do Judiciário, é órgão de assessoramento do Congresso Nacional.

Para o juiz federal responsável pela decisão, Augusto César Pansini Gonçalves, da 6ª Vara Federal de Curitiba, Dallagnol não é parte ativa no caso e não pode ser incluído na cobrança feita pelo TCU junto ao ex-procurador-geral Rodrigo Janot e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, José Vicente Beraldo Romão.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)