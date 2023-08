Cúpula da Amazônia: membros da OTCA e convidados discutem desafios para a região

O segundo dia de Cúpula da Amazônia, evento que acontece em Belém, reúne os países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica com convidados. A reunião desta quarta-feira (09) contará com a presença de representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), da Alemanha e Noruega, maiores financiadores do Fundo Amazônia, além de Sultan Ahmed Al-Jaber, presidente da COP 28, que será realizada em novembro deste ano nos Emirados Árabes.

Estão na discussão, ainda, membros do Banco de Desenvolvimento da América Latina, do Banco de Desenvolvimento do BRICS, Indonésia, República Democrática do Congo, República do Congo, São Vicente e Granadinas e da França, com a embaixadora Brigitte Collet representando Emmanuel Macron, presidente do país. A decisão de não participar do encontro, por parte do mandatário francês, foi alvo de críticas da imprensa internacional e políticos ao longo de toda a semana.

Cúpula

O evento começou oficialmente na manhã de ontem (08), quando os países que têm a Amazônia em seu território (Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador) estiveram reunidos com ministros do governo federal, como Marina Silva, do Meio Ambiente. O governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e representantes sociais estiveram também. O encontro culminou na Declaração de Belém, documento que já vinha sendo desenvolvido e foi assinado na ocasião pelos presidentes.