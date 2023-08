Cúpula da Amazônia: Lula discursa para convidados no segundo dia do evento

O presidente Luís Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento para os países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e convidados nesta quarta-feira (9), na Cúpula da Amazônia, em Belém. A imprensa não teve acesso à reunião, porém, as informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação do Governo.

Em seu discurso, Lula fez menção ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado nesta data, e falou da importância da proteção das florestas. “Nossas florestas não vão gerar soluções para o enfrentamento da mudança do clima se não forem capazes de gerar soluções para quem vive nelas”, disse.

O presidente tratou ainda do contexto de mudanças climáticas, da necessidade dos países estrangeiros cooperarem com a conservação dos biomas; bem como do pagamento dos serviços ecossistêmicos prestados pelos países em desenvolvimento.

“São os produtos da sociobiodiversidade que vão gerar emprego e renda e oferecer alternativas à exploração predatória dos recursos naturais. É conjugando atividade econômica com preservação que vamos diminuir as pressões sobre a vegetação nativa. É valorizando as culturas locais que vamos promover o turismo sustentável. É resgatando os conhecimentos e os saberes tradicionais que vamos fomentar a pesquisa e a ciência de ponta. E é transformando as cidades em centros de inovação que vamos agregar valor aos produtos da floresta e alavancar o desenvolvimento tecnológico”, destacou Lula, que enfatizou a relevância da Cúpula da Amazônia para o avanço dessa compreensão.

“Esta Cúpula é o ponto de partida para que a nossa Amazônia e as demais florestas tropicais deixem, de uma vez por todas, de ser vistas como um problema, e se tornem solução”, destacou.