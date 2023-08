Cúpula da Amazônia: Presidente da República Democrática do Congo fala sobre economia do clima

Países convidados dos membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) participam nesta quarta-feira (9) dos debates sobre desenvolvimento sustentável na Cúpula da Amazônia. O primeiro líder estrangeiro a se pronunciar foi o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi.

O chefe de Estado saudou a iniciativa do encontro entre os países pan-amazônicos e sua importância para a busca de uma estratégia de desenvolvimento harmonioso na região. Em seguida, Tshisekedi relatou preocupação com os efeitos das mudanças climáticas no mundo e clamou por uma mobilização planetária em torno do tema.

“As perturbações climáticas constituem uma pandemia ecológica e que a ação humana, que é a causa dessa pandemia. O aquecimento global atingiu níveis preocupantes. Agora precisamos sair do discurso e precisamos realizar o objetivo coletivo de manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5º C. Isso é uma emergência que precisa ser resolvida”, declarou o presidente.

Félix Tshisekedi também tratou da importância do seu país, que tem 67% do seu território coberto por áreas florestais, para a regulação do clima no mundo. Diante disso, o presidente defendeu a utilização das florestas como um ativo no mercado de carbono e que isso traz oportunidades para o crescimento econômico e o desenvolvimento social.

“A economia do clima cria oportunidades com inovações tecnológicas, desenvolvimento de estruturas verdes e resilientes, transição ecológica, renovações urbanas e promoção de cidades limpas”, destacou.