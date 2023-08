Cúpula da Amazônia: Delegações estrangeiras acompanham debates entre países da região

Belém recebe nesta quarta-feira (9) o segundo dia de programação da Cúpula da Amazônia, que conta com a participação dos países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Além dos líderes da região, o encontro conta com a presença de convidados de outras nações. Entre eles está o presidente da COP 28, o sultão Ahmed al-Jaber, dos Emirados Árabes Unidos, que chegou ao Hangar por volta das 8h40.

Além disso, já estão no evento a delegação da Noruega, que é uma das maiores doadoras do Fundo Amazônia; Simon Stiell, secretário da Convenção sobre Mudança Climática da Organização das Nações Unidas (ONU); Alessandro Teixeira, do Banco de Desenvolvimento dos BRICs.