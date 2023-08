Cúpula da Amazônia: Países da OTCA marcam presença no segundo dia do evento

Representantes dos países membros do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) já estão no Hangar – Centro de Convenções para acompanhar o segundo dia de discussões da Cúpula da Amazônia. A delegação do Peru; o ministro das Relações Exteriores do Suriname, Albert Randim; e o governador do Pará, Hélder Barbalho, são algumas das autoridades já presentes no evento.

Anfitrião do encontro, o governador Helder Barbalho já está presente no Hangar para a Cúpula da Amazônia (Thiago Gomes / O Liberal)