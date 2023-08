Cúpula da Amazônia se encerra nesta quarta-feira (9) com a Declaração de Belém

A Cúpula da Amazônia, evento que reúne chefes de Estado de países amazônicos para discutir iniciativas para o desenvolvimento sustentável na região, se encerrará às 13h30, desta quarta-feira (9), com a divulgação da Declaração de Belém, como será chamado o comunicado final da cúpula.

No primeiro dia da reunião, na terça-feira (8), os presidentes dos países que assinam o Tratado de Cooperação Amazônica, único bloco socioambiental da América Latina, discutiram temas de interesse do amplo território amazônico, como o combate a crimes ambientais e às organizações criminosas e estratégia de produção sustentável.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera o encontro, ao lado do governador Helder Barbalho. Participam do evento, na capital paraense, os presidentes da Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru e da Venezuela. Os presidentes do Equador e Suriname, por questões internas dos dois países, enviaram representantes.

A meta do governo federal é zerar as taxas de desmatamento na Amazônia até 2030, mas esta proposta enfrenta resistência de alguns países. É grande a expectativa da divulgação da Declaração de Belém, para se saber quais compromissos serão fechados.

Veja a programação oficial desta quarta-feira (9), no Hangar Centro de Convenções:

7h – As vias de acesso ao local do evento serão bloqueadas às 7h para a chegada das autoridades, e reabertas apenas após o início das reuniões

8h – Chegada das delegações

9h45 – Reunião dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica e convidados

11h10 – Debate Geral entre os países convidados

13h – Almoço dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica e convidados

13h30 – Declaração à Imprensa.