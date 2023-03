Cristiano Vale assume pela terceira vez a prefeitura de Viseu

Na manhã desta sexta-feira (3), foram empossados os novos gestores de Viseu, na região do nordeste paraense. Cristiano Vale (PP) e Mauro da Serra assumiram, respectivamente, nos cargos de prefeito e vice-prefeito para um mandato com duração até 31 de dezembro de 2024. Este será o terceiro mandato de Vale à frente do município, onde já foi prefeito no período de 2008 a 2016.

A eleição de Cristiano Vale ocorreu no último dia 5 de fevereiro, quando o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) realizou um pleito suplementar na localidade. Na ocasião, a chapa vencedora recebeu 54,21% dos votos válidos contra 45,79% da concorrente Maria Rosalina Ribeiro dos Santos (PSD), conhecida como "Mãe da Carla Parente".

Na quinta-feira, o prefeito e o vice foram diplomados no fórum da Comarca de Viseu dentro do prazo previsto anteriormente pela Justiça Eleitoral. “Esta diplomação representa a vitória de todo o povo viseuense. O trabalho continuará avançando cada vez mais”, publicou Vale em seus perfis nas redes sociais.

Desde 2021, o município de Viseu passa por um período de instabilidade política. O então prefeito Isaias José Silva Oliveira Neto (PL) e seu vice Franklin Costa Sousa (MDB) foram afastados devido a uma acusação de abuso do poder político nas eleições de 2020. Em setembro do ano passado, eles foram afastados dos cargos e o presidente da Câmara, Avelino Siqueira (PL), assumiu interinamente a administração.

Segundo o advogado eleitoral João Brasil, que representa a defesa do prefeito e do vice afastados, o processo ainda não transitou em julgado porque ainda está pendente a apreciação de recurso especial no Tribunal Superior Eleitoral. Não há data prevista para esse julgamento.