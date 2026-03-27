CPMI/INSS: relatório do governo indiciará 170 pessoas e põe culpa da fraude na gestão Bolsonaro

O relatório paralelo que o governo federal apresentará na CPMI do INSS nesta sexta-feira, 27, indiciará 170 pessoas. O documento culpará a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por falhas sistêmicas no controle e por omissão para impedir a evolução do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias.

O parecer governista apresentará argumentos frequentemente utilizados por petistas durante a comissão. A intenção é afastar a crise no INSS do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus aliados. O relatório sugere que o aumento da arrecadação de entidades fraudulentas em 2023 e 2024 se explica por acordos de cooperação técnica (ACT) firmados ainda durante o governo Bolsonaro.

"São destacados atos normativos do governo Bolsonaro que alterou deliberadamente regras que removeram barreiras de controle e criaram o ambiente propício para expansão do esquema de fraudes", informa o sumário do relatório do governo distribuído a aliados, ao qual o Estadão teve acesso.

Relatório Governamental e a Disputa na CPMI

Este texto será apresentado pelo grupo governista, que busca aprovar sua versão como o parecer final da CPMI do INSS. Governistas trabalham para que o relatório do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), de oposição, seja vencido no voto.

O parecer de Gaspar tem mais de 5 mil páginas e deverá ter mais de 200 indiciados. O parlamentar mencionou, ao longo da semana, estudar a possibilidade de incluir Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, entre os nomes. A sessão desta sexta-feira deve ser marcada por uma disputa de pareceres, conforme noticiou o Estadão.

Os Núcleos Criminosos Apontados

O parecer alternativo separa o grupo criminoso em oito núcleos. Os mencionados já estão sob investigação da Polícia Federal, todos sob controle de um núcleo central, encabeçado por Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. São eles:

Núcleo da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) : Encabeçado por Carlos Roberto Ferreira Lopes, responsável pela operacionalização massiva de descontos associativos . Este parecer aponta que, mesmo após denúncias em massa em 2020, foi reabilitado após mudanças nas diretorias do INSS.

: Encabeçado por Carlos Roberto Ferreira Lopes, responsável pela operacionalização massiva de . Este parecer aponta que, mesmo após denúncias em massa em 2020, foi reabilitado após mudanças nas diretorias do INSS. Núcleo Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) : Liderado por Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, funcionava como estrutura de arrecadação e distribuição de recursos em Brasília. Firmou acordos com o INSS mesmo sem possuir associados na época.

: Liderado por Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, funcionava como estrutura de arrecadação e distribuição de recursos em Brasília. Firmou acordos com o INSS mesmo sem possuir associados na época. Núcleo Maurício Camisotti : Sob liderança do empresário de mesmo nome, o foco era a articulação empresarial e financeira em São Paulo. Englobava diversas entidades fraudulentas.

: Sob liderança do empresário de mesmo nome, o foco era a articulação empresarial e financeira em São Paulo. Englobava diversas entidades fraudulentas. Núcleo "Golden Boys" : O grupo é composto por Américo Monte Jr, Anderson Cordeiro, Felipe Macedo Gomes e Igor Delecrode. Atuavam na expansão do esquema através de entidades. O relatório indica vida de ostentação e luxo financiada pelos descontos de aposentados .

: O grupo é composto por Américo Monte Jr, Anderson Cordeiro, Felipe Macedo Gomes e Igor Delecrode. Atuavam na expansão do esquema através de entidades. O relatório indica vida de ostentação e luxo financiada pelos . Núcleo Cecília Mota : Liderado por Cecília Rodrigues Mota em Fortaleza. Havia rede de empresas vinculadas e transações suspeitas recorrentes.

: Liderado por Cecília Rodrigues Mota em Fortaleza. Havia rede de empresas vinculadas e transações suspeitas recorrentes. Núcleo Alexsandro Prado, o Lequinho : Núcleo que atuava em Sergipe, operava usando entidades de fachada e empresas laranjas.

: Núcleo que atuava em Sergipe, operava usando entidades de fachada e empresas laranjas. Núcleo Domingos Sávio : Chefiado por Domingos Sávio de Castro, com atuação em Minas Gerais e em Brasília. Ele era operador financeiro e sócio do Careca do INSS em empresas de call center que negociavam dados de aposentados e forjavam autorizações.

: Chefiado por Domingos Sávio de Castro, com atuação em Minas Gerais e em Brasília. Ele era operador financeiro e sócio do Careca do INSS em empresas de call center que negociavam dados de aposentados e forjavam autorizações. Núcleo Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS: O próprio Careca do INSS, apontado como operador central do esquema, era o cabeça aqui. A função dele era articular os diversos núcleos, controlar fluxos financeiros e manter conexão com servidores públicos e operadores externos.