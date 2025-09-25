CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva e quebra de sigilo de Nelson Willians

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, nesta quarta-feira (25), a quebra de sigilo e o pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues. Ele já havia sido alvo de solicitação de prisão pela Polícia Federal (PF), mas o pedido não foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, a aprovação da CPMI será encaminhada à Corte.

Além do pedido de prisão, a comissão aprovou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Wilians, bem como a solicitação de relatórios de inteligência financeira ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Outros requerimentos também foram votados, incluindo a convocação de pessoas ligadas a associações e empresas suspeitas de participação no esquema de fraudes do INSS. Entre os convocados está Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), alvo de sete requerimentos.