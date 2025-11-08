Retomada de obras do Minha Casa, Minha Vida Rural garante moradia a 20 famílias no Pará

O sonho da casa própria se tornou realidade para 20 famílias da Vila de Japerica, na zona rural de São João de Pirabas, nordeste do Pará. Após anos de espera e promessas não cumpridas, os beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida Rural receberam, nesta sexta-feira (7), as chaves das novas moradias das mãos do ministro das Cidades, Jader Filho.

O projeto, iniciado em 2018, previa a construção de 46 unidades habitacionais. No entanto, apenas 22 haviam sido entregues até 2021. As demais 24 tiveram as obras paralisadas ou nem chegaram a sair do papel. Para garantir a conclusão, o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa e a prefeitura municipal, viabilizou uma suplementação financeira superior a R$ 714 mil em 2024, permitindo que as casas fossem finalmente concluídas e entregues às famílias.

“Nós precisávamos fazer justiça por essas famílias que aguardavam há tanto tempo pelas suas casas. Por isso, mesmo participando da Cúpula dos Líderes da COP 30 em Belém, não poderia deixar de vir aqui em São João de Pirabas. Essas famílias esperaram demais, e hoje concretizamos esse sonho sonhado por tantos anos”, destacou o ministro Jader Filho durante a cerimônia.

Entre os beneficiados está Paulo Sérgio Peres, de 58 anos, morador da vila e um dos primeiros cadastrados no programa, ainda em 2011. Ele vive com a mãe, de 95 anos, em uma casa de taipa construída pelos pais há mais de duas décadas.

“Esperei 14 anos pra ganhar essa casa. Fiquei decepcionado quando disseram que o projeto não seria mais executado. Tinha perdido a esperança, mas graças a Deus e a todos que nos ajudaram, hoje tenho um lar que vai melhorar a minha vida e a da minha mãe”, contou emocionado.

As novas moradias contam com cerca de 42 metros quadrados, incluindo sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço.

Além das 20 casas entregues nesta etapa, São João de Pirabas ainda deve receber mais 113 unidades habitacionais contratadas a partir de 2024 nas modalidades Minha Casa, Minha Vida Rural (88 unidades) e Sub 50 (25 unidades), voltada para municípios com até 50 mil habitantes.