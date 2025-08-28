Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência

Estadão Conteúdo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) colocou em pauta nesta quinta-feira, 28, o requerimento pedindo registros de entradas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", nas dependências do ministério da Previdência e do INSS entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Os dois requerimentos são de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF). "É preciso saber, com nomes, datas e setores, com quais autoridades e servidores o referido lobista se reuniu", argumentou. "É intolerável que esta Comissão seja privada de informações tão basilares."

O "Careca do INSS" é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro do esquema de fraudes que causou um prejuízo de R$ 6,3 bilhões a milhares de aposentados. O empresário teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupção. No inquérito, ele é descrito como "pagador de vantagens indevidas" e alguém "profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais".

"Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o 'Careca do INSS', desempenha o papel de facilitador no esquema, atuando como consultor para várias entidades que firmaram acordos de cooperação técnica com o INSS. Antunes, por meio de suas empresas, destacando-se a Prospect Consultoria Empresarial, é responsável por intermediar as negociações e movimentar os recursos financeiros", afirma a Polícia Federal.

Izalci também apresentou um requerimento para saber, com detalhes, por onde o "Careca do INSS" passou quando fez visitas ao Senado Federal. Esse requerimento não foi colocado em pauta ainda.

Há outros 36 requerimentos previstos em pauta. No geral, a CPI busca documentos informações de entidades como o INSS, o Dataprev, a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), a Polícia Federal, o Ministério da Previdência, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e o Tribunal de Contas da União (TCU). Esses pedidos pretendem ter acesso a relatórios de auditoria, processos administrativos, dados financeiros, informações de segurança cibernética e detalhes sobre a Operação Sem Desconto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS/FRAUDE/CPI/CARECA DO INSS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência

28.08.25 9h53

Eleições 2026

No 2º turno, Lula aparece atrás de Tarcísio e empata com Bolsonaro, aponta Atlas/Bloomberg

O levantamento também indica empate entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

28.08.25 9h49

Carla Zambelli

Justiça da Itália mantém Zambelli presa

O advogado Fabio Pagnozzi disse ver viés “político” na decisão e anunciou recurso à Suprema Corte italiana

28.08.25 9h38

Pesquisa Atlas/Bloomberg: aprovação de Lula cai de 50,2% para 47,9%; desaprovação é de 51%

28.08.25 9h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda