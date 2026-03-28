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Política

CPI do INSS: Relatório que pedia prisão de Lulinha é barrado

Entre os nomes que seriam indiciados estão ex-ministros de Lula e Bolsonaro e políticos, além de banqueiros

Estadão Conteúdo
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A CPI do INSS rejeitou, na madrugada deste sábado, 28, o relatório final elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). O texto pedia o indiciamento de 216 pessoas, incluindo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o banqueiro Daniel Vorcaro e diversos políticos.

Após a votação, o presidente da comissão, senador Carlos Viana, recusou-se a submeter à apreciação o pedido dos governistas para um texto alternativo. Com isso, Viana encerrou a reunião, e a CPI do INSS foi finalizada sem a apresentação de um relatório conclusivo.

Principais pedidos do relatório rejeitado

O documento de Gaspar propunha ainda a prisão preventiva de Lulinha, que vive atualmente na Espanha, sob a alegação de risco de fuga. Curiosamente, o relatório deixou de fora o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, com quem o banqueiro articulou operações financeiras via fundos de investimentos.

Oposição do governo e movimentação política

A base do Palácio do Planalto opôs-se à aprovação do documento e apresentou uma versão alternativa com o pedido de 170 indiciamentos. Esta versão incluía o ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa, improbidade administrativa e furto qualificado contra idosos, mas sequer chegou a ser apreciada.

Para barrar o relatório de Gaspar, o governo mobilizou aliados importantes. O senador Jacques Wagner (PT-BA) viajou de Salvador para Brasília, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi exonerado para reassumir sua cadeira no Senado e participar da votação.

Recomendações sobre ministros do STF e esquema financeiro

O relatório final da CPI do INSS, com 4.340 páginas, levou oito horas para ser lido na sexta-feira, 27. A leitura ocorreu após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a prorrogação dos trabalhos do colegiado.

Em seu parecer, Gaspar recomendou a investigação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por possíveis crimes. As suspeitas incluem tráfico de influência nas relações que mantinham com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O documento apontou uma rede de 41 empresas que teriam sido usadas para pagamento de propinas e lavagem de dinheiro de diferentes esquemas. Este conglomerado teria movimentado pelo menos R$ 39 bilhões entre 2018 e 2025.

O texto afirma que "a quase totalidade" dessas empresas possui características de fachada. Há indícios de que eram utilizadas para a movimentação de grandes somas de dinheiro em curtos intervalos de tempo.

Indiciamento de ex-ministros da Previdência

O relatório de Gaspar também pedia o indiciamento de dois ex-ministros da Previdência. São eles: Carlos Lupi, presidente nacional do PDT e ex-chefe da pasta no governo Lula, e José Carlos Oliveira, que comandou o ministério no governo Bolsonaro.

Ao ex-ministro Carlos Lupi foram imputados os crimes de prevaricação, fraude eletrônica, furto eletrônico, condescendência criminosa e crime de responsabilidade.

Já José Carlos Oliveira, ministro no governo Bolsonaro, teve pedido de indiciamento por prevaricação, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica, furto eletrônico e crime de responsabilidade.

Lista completa dos pedidos de indiciamento

Veja abaixo a lista completa dos pedidos de indiciamento presentes no relatório rejeitado pela CPI do INSS:

  1. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz
  2. Adeilson Silveira Hora
  3. Adelino Rodrigues Júnior
  4. Ademir Fratric Bacic
  5. Adroaldo da Cunha Portal
  6. Alan do Nascimento Santos
  7. Aldo Luiz Ferreira
  8. Aleano de Souza Guardachoni
  9. Alessandro Antônio Stefanutto
  10. Alexandre Caetano dos Reis
  11. Alexandre Eduardo Ferreira Lopes
  12. Alexandre Guimarães
  13. Alexandre Moreira da Silva
  14. Alexsandro Prado Santos
  15. Américo Monte
  16. Américo Monte Júnior
  17. Anderson Cordeiro de Vasconcelos
  18. Anderson Ladeira Viana
  19. Anderson Pomini
  20. André Luís Alves Guimarães
  21. André Luiz Martins Dias
  22. André Paulo Félix Fidelis
  23. Andrei José Braga Mendes
  24. Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues
  25. Antenor de Sousa Neto
  26. Antônio Araújo da Gama
  27. Antonio Carlos Camilo Antunes
  28. Antônio Lúcio Caetano Margarido
  29. Aristides Veras dos Santos
  30. Brenda Aguiar Soares
  31. Bruna Braz de Souza Santos
  32. Carlos Afonso Galleti Júnior
  33. Carlos Alexandre Alvarenga
  34. Carlos Henrique da Rocha Gonçalves
  35. Carlos Roberto Lupi
  36. Carlos Roberto Ferreira Lopes
  37. Cecília Montalvão Simões
  38. Cecília Rodrigues Mota
  39. Cecílio Barbosa Cintra Galvão
  40. Celso Steremberg
  41. Charles Góes Freitas
  42. Cícero Vasconcelos
  43. Cicero Marcelino de Souza Santos
  44. Cleber Oliveira Medeiros
  45. Cristiana Alcântara Alves Zago
  46. Daniel Dirani
  47. Daniel Gerber
  48. Daniel Simas
  49. Daniel Orsini de Azevedo
  50. Danielle Miranda Fonteles
  51. Danilo Berndt Trento
  52. Daugliesi Giacomasi Souza
  53. Davi de Vasconcelos
  54. Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves
  55. Diego Luiz Nobre Barros
  56. Dogival José dos Santos
  57. Domingos Sávio de Castro
  58. Durval Natário Tosta IV
  59. Eduardo Silva Portal
  60. Edson Akio Yamada
  61. Edson Cunha de Araújo
  62. Eduardo Freire Delmont
  63. Elano Gil Carvalho Xavier
  64. Emanuel Pinheiro da Silva
  65. Eric Douglas Martins Fidelis
  66. Euclydes Marcos Pettersen Neto
  67. Fábio Luís Lula da Silva
  68. Felipe Macedo Gomes
  69. Felipe Vasconcelos Pereira
  70. Fernando Pereira dos Santos
  71. Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti
  72. Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar
  73. Francisco Wesley Nascimento dos Santos
  74. Giovani Batista Fassarella Spiecker
  75. Giovanini Cardoso
  76. Gilmar Stelo
  77. Glauco André Fonseca Wamburg
  78. Glauco Daniel Ribas Santos
  79. Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano
  80. Gustavo Marques Gaspar
  81. Gutemberg Tito de Sousa
  82. Hamilton Souza
  83. Haran Santhiago Girão Sampaio
  84. Heitor Souza Cunha
  85. Hélio Marcelino Loreno
  86. Helionay Rodrigues de Sousa
  87. Herbert Kristensson Menocchi
  88. Higor Dalle Vedove Lourenção
  89. Igor Dias Delecrode
  90. Igor Oliveira Freitas
  91. Ina Maria Lima da Silva
  92. Ingrid Ambrózio Camilo
  93. Ingrid Pikinskeni Morais Santos
  94. Ivaldo Carvalho Silveira
  95. Ivânio da Rocha Oliveira
  96. Janete Pereira Lima
  97. Jerônimo Arlindo da Silva Júnior
  98. Joab Félix de Medeiros
  99. Joana Gonçalves Vargas
  100. João Carlos Camargo Júnior
  101. João Milton Carneiro Neto
  102. Jobson de Paiva Silveira Sales
  103. Jonathan de Souza Almeida
  104. José Arnaldo Bezerra Guimarães
  105. José Branco Garcia
  106. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)
  107. José Cordeiro de Vasconcelos
  108. José Fernando Costa dos Santos
  109. José Laudenor da Silva
  110. José Lins de Alencar Neto
  111. José Silva Miguel Júnior
  112. José Sarney Filho
  113. Jucimar Fonseca da Silva
  114. Leandro Fagner da Fonseca Alves
  115. Leonardo Cerquinho Monteiro
  116. Leonardo Rolim
  117. Lucas Fonseca da Silva
  118. Lucineide dos Santos Oliveira
  119. Luís Lima Martins
  120. Marci Eustáquio Teodoro
  121. Márcio Alaor de Araújo
  122. Marco Aurélio Gomes Júnior
  123. Marcos Brito Campos Júnior
  124. Marcos dos Santos Monte
  125. Marcus Vinicius Paranhos Faleiro
  126. Maria Eudenes dos Santos
  127. Maria Eunice Ribas
  128. Maria das Graças Ferraz
  129. Maria Gorete Pereira
  130. Maria Luzimar Rocha Lopes
  131. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
  132. Maria do Socorro Veras dos Santos
  133. Mauricio Camisotti
  134. Mauro Palombo Concílio
  135. Micael Ferrone Alves Pereira
  136. Milton Baptista de Souza Filho
  137. Milton Salvador de Almeida Júnior
  138. Mônica Ribeiro Santos
  139. Natal Leo
  140. Natal Leo Júnior
  141. Natjo de Lima Pinheiro
  142. Nelmar de Castro Batista
  143. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
  144. Nilton Claudio Carvalho Belsarena
  145. Nivaldo de Farias
  146. Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto
  147. Paulo Augusto de Araujo Boudens
  148. Paulo Otávio Montalvão Camisotti
  149. Paulo Cesar Roxo Ramos
  150. Paulo Gabriel Negreiros
  151. Pedro Alves Corrêa Neto
  152. Pedro Lettieri Neto
  153. Pedro Lucas Felix Canuto
  154. Pedro Oliveira de Queiroz
  155. Philipe Roters Coutinho
  156. Philippe André Lemos Szymanowski
  157. Rafael Emrich Candelot
  158. Raphael Maciel Snoeck
  159. Rayama Belmonte Riella
  160. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida
  161. Renan Assunção Siqueira
  162. Renata Martins Costa de Siqueira
  163. Ricardo Bimbo Troccoli
  164. Ricardo Vinícius Campelo de Sá
  165. Roberta Moreira Luchsinger
  166. Roberto Marinho Luiz da Rocha
  167. Rodrigo Alves de França
  168. Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção
  169. Rodrigo Moraes
  170. Rogério Soares de Souza
  171. Romeu Carvalho Antunes
  172. Ronaldo Ribeiro Santos
  173. Ronaldo de Souza Estrella
  174. Rubens Oliveira Costa
  175. Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior
  176. Sandra Helena Lima do Nascimento
  177. Sandro Temer De Oliveira
  178. Sebastião Faustino de Paula
  179. Sérgio Cheque Bernardo
  180. Silas Bezerra de Alencar
  181. Silas da Costa Vaz
  182. Silvanete de Jesus Ribeiro
  183. Sílvio Roberto Machado Feitoza
  184. Suelen Ribeiro dos Santos
  185. Taline Nunes Campos Neves
  186. Tânia Carvalho dos Santos
  187. Teresa Raquel Barbosa
  188. Thaisa Hoffmann Jonasson
  189. Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento
  190. Thamiris Januário Mattos Snoeck
  191. Thamyrez Maia de Oliveira Ramos
  192. Thiago Henrique Paranhos Carvalho
  193. Thiago Rocha Guimarães
  194. Tiago Abraão Ferreira Lopes
  195. Tiago Schettini Batista
  196. Tônia Andrea Inocentini Galleti
  197. Vanderlei Barbosa dos Santos
  198. Vanessa Barramacher Tocantins
  199. Victor Infante Aiello
  200. Vinicius Faleiros Martins
  201. Vinícius Ramos da Cruz
  202. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho
  203. Vitor Luís Spilla Antevere
  204. Vladimir Augusto de Oliveira Formiga
  205. Wagner Ferreira Moita
  206. Waldemar Monte Neto
  207. Walton Cardoso Lima Júnior
  208. Weverton Rocha Marques de Souza, senador
  209. Wilson Alexandre Sartin Panacione
  210. Wilson de Morais Gaby
  211. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira
  212. Zacarias Canuto Sobrinho
  213. Artur Ildefonso Brotto Azevedo
  214. Daniel Vorcaro
  215. Augusto Lima
  216. Eduardo Chedid
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