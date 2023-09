CPI das ONGs: antropólogo e secretária de Mudança do Clima são ouvidos nesta terça

Duas pessoas são ouvidas nesta terça-feira (26) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura a atuação das Organizações Não-Governamentais (ONGs) na Amazônia, a chamada “CPI das ONGs”. Os convidados da reunião são a secretária nacional de Mudança do Clima no Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ana Toni, e o antropólogo francês Bruce Albert.

A participação de Albert atende a um pedido de convocação feito pelo senador Dr. Hiran (PP-RR). Bruce é o fundador da ONG Comissão Pró-Yanomami, que atua nas terras ianomâmis desde 1978 nas áreas de saúde e educação.