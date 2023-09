CPI das ONGs: senador questiona prestação de serviços no Imazon

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as Organizações Não Governamentais (ONGs) na Amazônia está escutando, nesta terça-feira (19), Ritaumaria Pereira, diretora-executiva do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Ela foi convidada para depor após a entidade ter sido mencionada em vários relatos anteriores.

Na pauta da reunião, estava prevista a presença de Suzana Pádua, diretora do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Porém, justificando incompatibilidade de agenda, a depoente não esteve presente. No início da sessão, Ritaumaria destacou a estrutura organizacional do Imazon, destacou o processo de prestação de contas e explicou os projetos que o Instituto desenvolve na Amazônia.

Em seguida, o senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) questionou o quadro de funcionários do Imazon e como ficam estabelecidas as relações. Ele fez a pergunta após Ritaumaria confirmar que o fundador do Instituto realiza trabalhos pontuais de pesquisa mesmo sem estar, de forma efetiva, ligado a ONG. “Se tornaram pessoas que a gente não consegue segurar no nosso quadro”, explicou a diretora do Imazon.

Os custos foram citados por Ritaumaria como o principal motivo para não manter o quadro efetivo. “Essas pessoas têm total liberdade para se tornarem consultores, não somente do Imazon, mas de outras instituições. São pessoas seniores, altamente capacitados”, ressalta a representante da ONG.