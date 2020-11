Em São Paulo: Covas cai para 55% e Boulos sobe a 45% no 2º turno, diz Datafolha

Candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) continua na frente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas viu sua vantagem para Guilherme Boulos (PSOL) diminuir. Segundo pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta terça-feira, 24, o tucano tem 55% dos votos válidos, contra 45% do candidato do PSOL.

Os números indicam um crescimento de Boulos na reta final do 2º turno.

Em comparação com a última pesquisa realizada pelo mesmo instituto, Boulos saltou de 42% para 45%, enquanto Covas caiu de 58% para 55%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 9% declararam que votarão em branco ou nulo, enquanto 3% se disseram indecisos.

O Datafolha entrevistou 1.206 mil eleitores na segunda-feira, 23.

O levantamento tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou menos e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número SP-0985/2020.