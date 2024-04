Consulta prévia para escolha para gestores da UFPA acontece nesta quarta (17)

A Consulta Prévia à comunidade para a escolha de reitor e vice-reitor do quadriênio 2024-2028 da Universidade Federal do Pará (UFPA) acontece nesta quarta-feira (17). O processo é organizado por uma Comissão Organizadora designada pelo Conselho Universitário.

Os cargos de gestão são disputados por quatro chapas, sendo a Chapa 1, chamada “Democracia e Diálogos na UFPA”, composta pelo professor Armando Lírio de Souza (candidato a reitor) e pela professora Eliana Maria de Souza Franco Teixeira (candidata a vice-reitora); Chapa 2, “+ UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão”, formada pelo professor Gilmar Pereira da Silva (candidato a reitor) e pela professora Loiane Prado Verbicaro (candidata a vice-reitora); Chapa 3, “Coletivo Denise Patrícia, composta pela professora Denise Machado Cardoso (candidata a reitora) e pela professora Patrícia Bittencourt Tavares das Neves (candidata a vice-reitora); e Chapa 4, “Humanizar, Empreender e Inovar”, composta pelo professor Hito Braga de Moraes (candidato a reitor) e pela professora Marilena Loureiro da Silva (candidata a vice-reitora).

Docentes, técnico-administrativos e estudantes deverão votar, de 9h às 21h, exclusivamente por meio do SIG-Eleição, módulo de eleição do Sistema Integrado de Gestão da UFPA, que foi usado no processo de 2020. A plataforma simula a urna eletrônica padrão utilizada nos processos eleitorais brasileiros, e possui numerais de 0 a 9, assim como as teclas “Confirma”, “Corrige” e “Em branco”.

O sistema de votação deve ser acessado com a mesma senha dos demais sistemas acadêmicos e administrativos da UFPA. Na cabine virtual, o eleitor irá digitar o número do candidato e, em seguida, clicar em “Confirma”. Uma informação pessoal será solicitada ao eleitor, que deverá respondê-la corretamente para que o voto seja confirmado. A página do SIG-Eleição gerará automaticamente o Comprovante de Votação do(a) eleitor(a). Só será computado o voto se o processo for finalizado com a geração automática do Comprovante de Votação.

Estão aptos a votar docentes da UFPA integrantes das carreiras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em efetivo exercício, incluindo os professores contratados por tempo determinado; técnico-administrativos integrantes do quadro permanente da UFPA; discentes da UFPA maiores de 16 anos de idade, regularmente matriculados; servidores legalmente afastados da Instituição por motivo de licença para tratamento de saúde, licença-maternidade, licença-prêmio e para qualificação profissional.