Conselho de Ética sorteia novos deputados para lista tríplice em caso de motim bolsonarista

O sorteio foi reeditado após Castro Neto (PSD-PI) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) pedirem para sair da lista anteriormente disposta

Parlamentares fizeram motim na Casa em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados sorteou, nesta terça-feira, 21, os deputados Moses Rodrigues (União-CE) e Josenildo (PDT-AP) para a compor a lista tríplice para assumir a relatoria de pedido de suspensão dos mandatos de parlamentares que fizeram motim na Casa em protesto à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O sorteio foi reeditado após Castro Neto (PSD-PI) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) pedirem para sair da lista anteriormente disposta.

Agora, podem ocupar a relatoria do caso, além de Moses e Josenildo, o deputado Albuquerque (Republicanos-RR). Caberá ao presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC), escolher quem exercerá a função.

Essa é a primeira fase da tramitação da representação contra os parlamentares. A representação com a sugestão de punições foi enviada pela Corregedoria da Câmara, chefiada pelo deputado Diego Coronel (PSD-BA).

Foram alvo do pedido de suspensão do mandato por 30 dias os deputados Zé Trovão (PL-SC), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Marcos Pollon (PL-MS). Os três tentaram impedir fisicamente o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de assumir a cadeira do plenário da Casa para retomar a votação de propostas legislativas.

Segundo as regras do Conselho de Ética, só poderia fazer parte dessa relatoria parlamentares que não são do mesmo partido ou Estado de Eduardo ou do mesmo partido de quem fez a representação.

