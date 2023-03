Conheça os federais do Pará eleitos presidentes de comissões na Câmara 

Dos 17 deputados federais que compõem a bancada federal do Pará na Câmara dos Deputados em Brasília (DF), dois foram eleitos presidentes de comissões parlamentares permanentes, com força de deliberar sobre Projetos de Leis (PLs) da Casa, entre outras atribuições.

Com 13 votos, o deputado José Priante (MDB) foi eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; enquanto o deputado Airton Faleiro (PT) foi escolhido por 14 votos como o presidente da Comissão de Trabalho. As duas escolhas ocorreram nesta quarta-feira (15), e as vice-presidências ainda serão escolhidas, mas ainda sem data na pauta.

Também, nesta quarta-feira, a deputada Dilvanda Faro (PT) assumiu como secretária na Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e a deputada Renilce Nicodemos (MDB) lançou e foi eleita presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher.

“As frentes parlamentares são interessantes como instrumento de debates e aprofundamento de temáticas e as comissões deliberam sobre Projetos de Leis e convicção de Ministros e outros”, apontou o deputado Airton Faleiro, para a Redação Integrada de O Liberal, nesta quarta-feira, à noite. Ele agora é também vice da Frente Indígena.

Trabalhadores por aplicativo e Salário Mínimo

Para a eleição da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, Faleiro defendeu a necessidade de segurança jurídica para os trabalhadores e para as empresas. Ele informou que entre os temas prioritários, estão os trabalhadores por aplicativo e a política para atualização do salário mínimo.

A eleição que apontou o deputado José Priante como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, teve 13 votos a favor e 2 em branco. Priante afirmou: “mais do que um voto, procurarei ser um mediador do debate. Vou resguardar, acima de tudo, a necessidade do debate. Sei da responsabilidade de discutir sustentabilidade, é momento de pensar o País para as próximas gerações”, acrescentou.

O novo presidente afirmou ainda que a comissão vai trabalhar para recolocar o Brasil no centro do debate mundial sobre o meio ambiente.