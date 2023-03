Deputados Airton Faleiro e José Priante são eleitos presidentes de comissões na Câmara

Nesta quarta-feira (15), as 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegem seus presidentes, com mandato de um ano. Entre os escolhidos até agora para presidir esses colegiados, estão dois parlamentares do Pará: Airton Faleiro (PT) e José Priante (MDB).

Com 14 votos, Faleiro foi eleito para comandar a Comissão de Trabalho, que tem como atribuição analisar e debater a legislação relacionada à política salarial, regulamentação das profissões, segurança e medicina do trabalho, políticas de emprego e de aprendizagem, direito de greve, sindicalismo e Justiça do Trabalho.

O petista está no segundo mandato deputado federal. Ele já foi também deputado estadual, presidente da federação dos agricultores do Pará e dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura (Contag).

“A participação das entidades sindicais dá vida aos trabalhos desta comissão, e precisamos manter essa relação”, disse Airton Faleiro, que defendeu a necessidade de segurança jurídica para os trabalhadores e para as empresas. De acordo com o parlamentar, entre os temas que devem ter prioridade, estão os trabalhadores por aplicativo e a política para atualização do salário mínimo.

Já Priante vai presidir a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele foi eleito com 13 votos a favor. Houve ainda 2 votos em branco. O colegiado debate e analisa propostas sobre política ambiental, direito ambiental, recursos naturais renováveis, flora, fauna, solo e desenvolvimento sustentável.

“Mais do que um voto, procurarei ser um mediador do debate. Resguardarei, acima de tudo, a necessidade do debate”, disse Priante. “Sei da responsabilidade de discutir sustentabilidade, é momento de pensar o País para as próximas gerações”, declarou o deputado paraense, que está em seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados. Ele já presidiu outras comissões da Casa, como a de Desenvolvimento Urbano; e a de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Antes, foi vereador em Belém e deputado estadual pelo Pará.