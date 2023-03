Deputado Federal reúne assinaturas e cria Frente Parlamentar do futebol

O deputado federal, Eduardo Bandeira (PSB-RJ), reuniu mais de 200 assinaturas de deputados e senadores em Brasília, para criar a Frente Parlamentar Mista para a Modernização do Futebol Brasileiro.

Segundo informações do Blog da Gabriela Moreira, no ge, Bandeira, que é ex-presidente do Flamengo, e trabalhou no BNDES, vai presidir a Frente. O objetivo é discutir amplos aspectos do futebol no país, e ter liberdade para convocar e ouvir dirigentes e representantes de classes para audiências públicas e realizar debates positivos para o futebol brasileiro.

“A Frente pretende tratar o futebol não apenas como esporte ou fonte de entretenimento, mas como algo cuja gestão pode servir de exemplo para boa parte da população brasileira que tem no futebol o principal ponto de contato com a realidade. Daremos especial atenção às questões ligadas à responsabilidade social, ambiental e diversidade. Pretendemos também tratar de todos os assuntos relacionados ao futebol: aspectos econômico-financeiros, governança dos clubes e entidades de administração do esporte, modelos societários (SAFs e associações sem fins lucrativos), calendário, violência nos estádios, organização em ligas e direitos de transmissão, entre outros”, disse Bandeira em entrevista.