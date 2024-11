Complexo da Alepa homenageia Laércio Barbalho

Nesta quarta-feira, 13, o senador Jader Barbalho compartilhou nas redes sociais o momento em que conheceu o complexo Laércio Barbalho, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A área foi inaugurada há quase um ano e recebeu o nome do avô do governador do Pará, em homenagem à sua atuação em prol da democracia.

Na publicação, Jader parabenizou o presidente da ALEPA, deputado estadual Chicão e demais deputados pela ampliação e modernização da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E completou: “Na oportunidade agradeço pela homenagem ao meu saudoso pai, Laércio Barbalho, ex-deputado estadual, que dá nome ao novo complexo”.

O espaço foi inaugurado no dia 20 de dezembro de 2023. A ala é fruto da recente revitalização no prédio da ALEPA e abriga novos gabinetes, uma área de conveniência e um restaurante.

Quem foi Laércio Barbalho?

Laércio Barbalho foi uma figura marcante na política e no jornalismo paraense, conhecido por sua irreverência, inteligência e generosidade. Com uma atuação intensa, foi eleito deputado estadual pelo PSD em três mandatos consecutivos, apoiando o governador Magalhães Barata. Em seguida, ao integrar o PMDB, posicionou-se como um crítico ativo da Ditadura Militar. Após sua reeleição como deputado estadual, em 1964, foi cassado por suas posições políticas, mas, mesmo sem mandato, continuou a defender a redemocratização no Brasil.

Na eleição de 1994, Laércio foi eleito primeiro-suplente ao Senado Federal na chapa de seu filho, Jader Barbalho. Em 2001, quando Jader renunciou ao cargo de senador, Laércio surpreendeu ao decidir não ocupar a vaga, que acabou sendo preenchida por Fernando de Castro Ribeiro, o segundo-suplente e assessor de Jader. Além de político, Laércio era um jornalista, conhecido por ter opiniões firmes.