Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Como votaram os deputados em projeto que determina soltura de Rodrigo Bacellar

Estadão Conteúdo

Por 42 votos a favor a 21 contrários - além de duas abstenções -, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta segunda-feira, 8, o Projeto de Resolução 2.116/2025, que prevê a revogação da prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União). A medida tinha como relator o deputado estadual Rodrigo Amorim (PL).

Bacellar foi preso na última quarta-feira, 3, suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, que capturou o então deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV). A prisão foi determinada após mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi cumprido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Unha e Carne.

O relatório de Amorim, que é líder do governador Cláudio Castro na Alerj, não trata sobre o mérito da prisão e das medidas cautelares impostas por Moraes, apenas sobre a revogação da prisão de Bacellar.

A votação provocou divisão entre os parlamentares. A maioria saiu em defesa do presidente da Alerj e do governador, como o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL). Para o parlamentar, a decisão de Moraes "não se sustenta" e, segundo ele, não há envolvimento de TH Joias e Comando Vermelho com Cláudio Castro e Rodrigo Bacellar.

"O que nós temos no que nós recebemos aqui nesta casa? Nós recebemos a decisão do ministro Alexandre Moraes. O que nós temos nessa decisão? Três prints. Um deles, do deputado TH Joias mandando: "Mudei o telefone". E o presidente Rodrigo Bacelar respondendo com um meme. Um meme simples, um único meme", disse Knoploch.

Já o deputado Flávio Serafini (PSOL), da oposição, defendeu que os elementos probatórios para a prisão de Bacellar "estão colocados" e são "gravíssimos".

"Até o dia 3 de setembro desse ano, a gente tinha aqui nessa Casa um parlamentar (TH Joias), um suplente de parlamentar no exercício do mandato, acusado de lavar dinheiro, de importar drogas, de importar armas, de importar equipamentos antidrones para para fornecer para as organizações criminosas, para as facções que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro", disse.

O deputado Rafael Picciani (MDB), que ocupava uma secretaria no governo de Castro e foi exonerado para que retornasse à Alerj, foi um dos dois parlamentares que se absteve. Segundo o deputado, ele se tornou parte do processo e depôs na PF sobre a manobra regimental. Veja como votou cada deputado:

A favor do Projeto de Resolução e, consequentemente, pela soltura de Rodrigo Bacellar

Alan Lopes (PL) Alexandre Knoploch (PL) Andre Correa (PP) Arthur Monteiro (União) Brazão (União) Bruno Boaretto (PL) Carla Machado (PT) Carlinhos BNH (PP) Carlos Macedo (Republicanos) Chico Machado (Solidariedade) Daniel Martins (União) Danniel Librelon (Republicanos) Dr. Deodalto (PL) Dr. Pedro Ricardo (PP) Elton Cristo (PP) Fábio Silva (União) Felipinho Ravis (Solidariedade) Filippe Poubel (PL) Franciane Motta (Podemos) Fred Pacheco (PMN) Giovani Ratinho (Solidariedade) Giselle Monteiro (PL) Guilherme Delaroli (PL) India Armelau (PL) Jorge Felippe Neto (Avante) Julio Rocha (Agir) Lucinha (PSD) Marcelo Dino (União) Munir Neto (PSD) Rafael Nobre (União) Renan Jordy (PL) Renato Miranda (PL) Ricardo da Karol (PL) Rodrigo Amorim (União) Samuel Malafaia (PL) Sarah Poncio (Solidariedade) Thiago Gagliasso (PL) Thiago Rangel (PMB) Tia Ju (Republicanos) Val Ceasa (PRD) Valdecy da Saúde (PL) Vitor Junior (PDT)

Contra a resolução e pela manutenção da prisão

Atila Nunes (PSD) Carlos Minc (PSB) Célia Jordão (PL) Claudio Caiado (PSD) Dani Balbi (PCdoB) Dani Monteiro (PSOL) Elika Takimoto (PT) Flavio Serafini (PSOL) Jari Oliveira (PSB) Lilian Behring (PCdoB) Luiz Paulo (PSD) Marcio Gualberto (PL) Marina do MST (PT) Professor Josemar (PSOL) Renata Souza (PSOL) Renato Machado (PT) Rosenberg Reis (MDB) Sergio Fernandes (PSB) Verônica Lima (PT) Yuri Moura (PSOL) Zeidan (PT)

Abstenções

Rafael Picciani (MDB) Delegado Carlos Augusto (PL)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CCJ/ALERJ/RODRIGO BACELLAR/PRISÃO/VOTAÇÃO/REVOGAÇÃO/SOLTURA/VOTOS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Como votaram os deputados em projeto que determina soltura de Rodrigo Bacellar

08.12.25 21h18

violência contra a mulher

Lula diz que mulheres têm medo de denunciar agressões e cita tornozeleira rompida por Bolsonaro

A declaração foi dada no contexto em que Lula falava sobre a participação da militância em seu governo

08.12.25 20h18

ELEIÇÕES 2026

Dirceu Ten Caten confirma indicação a vice de Hana Ghassan e defende aliança nacional com MDB

Deputado destaca foco na reeleição de Lula e força da militância no Pará

08.12.25 19h55

Haddad se reúne com Hugo Motta na noite desta 2ª feira

08.12.25 19h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

POLÍTICA

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

05.12.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda