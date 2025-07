Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprova moção de louvor a Trump

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 9, uma moção de louvor e regozijo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A medida foi aprovada antes de o governo dos EUA anunciar elevação das tarifas em relação aos produtos brasileiros.

Trump já tinha ganhado uma outra moção na semana passada, na Comissão de Segurança Pública, em razão do ataque ao Irã, e recebeu a maior honraria da Câmara em 2024, a Medalha do Mérito Legislativo.

O pedido de aprovação da homenagem nesta quarta-feira, 9, é de autoria do deputado bolsonarista e líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), o mesmo que indicou Trump para receber a medalha em Brasília em 2024.

Dentre os argumentos que lista no requerimento aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, Sóstenes diz que Trump "deve ser enaltecido e lembrado como um melhores presidentes do mundo e exemplo a ser seguido para a implementação e manutenção de uma democracia moderna e justa".

O requerimento de Sóstenes faz um histórico da vida de Trump, desde sua trajetória como empreendedor até chegar à atuação política, e cita ações do republicano na atual gestão à frente da presidência norte-americana.

"Em seus 100 dias de governo, o Presidente Trump: reduziu a inflação norte-americana, busca reduzir os preços da contas de energia; negocia a paz entre Rússia e Ucrânia; está implementando diversos cortes de impostos; protege os valores e princípios das famílias como pilares centrais de uma boa cidadania; criou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), encarregado de reduzir a burocracia federal; e, dentre outras medidas, assinou o perdão dos envolvidos no incidente, de 06 de janeiro de 2021, no Capitólio dos EUA", cita o deputado no documento aprovado pelo colegiado.

Na semana passada, a Comissão de Segurança Pública aprovou uma moção de louvor a Trump e ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu "pela destruição do programa nuclear do Irã, em defesa da segurança global e da liberdade ocidental".

O requerimento é de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). "Esse voto de louvor ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, tem um valor simbólico para nós, porque mostra de que lado nós da Comissão de Segurança Pública, nós no Parlamento, nós no Brasil estamos", disse Sargento Fahur (PSD-PR) em sessão da semana passada.

No ano passado, o próprio Sóstenes indicou Trump (à época, presidente eleito dos EUA) para receber a maior honraria da Câmara, a Medalha do Mérito Legislativo. A cerimônia entregou o item para outros 34 homenageados. Trump não compareceu ao evento em Brasília.