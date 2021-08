Comissão da Alepa irá recorrer de decisão envolvendo plebiscito para criação de município no Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, por meio da Comissão de Divisão Administrativa e Assuntos Municipais, deve recorrer de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não homologou o plebiscito realizado em novembro do ano passado, em Itaituba, onde a população opinou sobre a criação do município de Moraes de Almeida. Na ocasião, 96% dos eleitores foram favoráveis à criação da nova cidade. O resultado foi homologado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e, em seguida, encaminhado para o TSE.

Segundo a presidente da comissão da Alepa, deputada Dra. Heloísa (DEM), o Tribunal Superior Eleitoral entende que deve haver uma Lei Federal para legalizar o novo município. “Mas os processos que a Comissão analisa, no momento, são aqueles que já demonstram os principais critérios exigidos pela proposta que tramita em Brasília, entre eles, o número mínimo de seis mil habitantes nas localidades que desejam se emancipar, no caso da Região Norte. Eles também têm edificações públicas, como hospital, rede de telefonia, delegacia, banco e escolas municipais”, declarou. "Nós recebemos a decisão (do TSE), e tivemos ontem (terça, 24) uma audiência com a presidente do TRE, desembargadora Luzia Nadja Guimarães, que nos comunicou formalmente. Nós acatamos, mas vamos nos posicionar e ir atrás de recursos judiciais para proteger os nossos distritos, municípios e a população", completou.

O TSE foi procurado para comentar o assunto, mas não houve retorno.

Até 2019, a Comissão de Divisão Administrativa e Assuntos Municipais tinha 55 pedidos de processos de emancipação, fusão, desmembramento e criação de municípios, mas esse número reduziu por diferentes motivos, como arquivamento por perda de interesse ou mudança do processo para revisão de limites, entre outros.

Atualmente, existem 30 processos relacionados a emancipação e criação de municípios na Comissão de Divisão Administrativa e Assuntos Municipais, porém, eles estão sem condições de avançar pela ausência de lei federal que defina as regras para a criação de novas cidades.

Mesmo sem perspectiva de quando vai entrar na pauta da Câmara o Projeto de Lei Complementar (PLP) 137/15, que deve criar novas regras e liberar a criação de municípios – medida suspensa por veto presidencial desde 2014 -, a Alepa continua com às análises dos pedidos apresentados à casa - a maioria de iniciativa popular.

“Tem a ausência da lei complementar. Mas a lei é pra dizer qual o período no Brasil estarão abertas as criações de novos municípios. Só determina o período. E nós entendemos que nós, enquanto Comissão de Emancipação no estado do Pará, precisamos cumprir todo o rito, verificar se o distrito já tem todos os elementos para se transformar município, fazer o estudo de viabilidade e fazer o plebiscito para que todos os habitantes se manifestem para que quando a Lei Federal for aprovada já esteja tudo pronto”, avalia Dra. Heloísa.

INFO

Processos de emancipação que tramitam na Comissão de Divisão Administrativa e Assuntos Municipais



Vila Bela Vista - Município de Dom Elizeu

Castelo dos Sonhos - Altamira (1999)

Cajazeiras - Itupiranga

Brejo do Meio - Marabá

Vila Paraguatins - Marabá

Rio Vermelho - Xinguara

Vila de Juaba - Cametá

Comunidade Santana do Capim - Aurora do Pará

Distrito de Bela Vista - Dom Elizeu

Distrito de Louro do Norte - Garrafão do Norte

Castelo dos Sonhos - Altamira (processo de 2002)

Distrito de Moraes Almeida - Itaituba

Distrito de Santa Fé - Marabá

Vila Bela Vista - Floresta do Araguaia

Vila São José do Araguaia - Xinguara

Maiuata - Igarapé-Miri

Distrito de Capistrano de Abreu - Município de Marabá

Maracajá - Novo Repartimento

Lindoeste - São Felix do Xingu

Fernandes Belo - Viseu

Castelo dos Sonhos - Altamira (processo de 2011)

Distrito da Praia de Marudá - Marapanim

Distrito de Casa de Tábua - Santa Maria das Barreiras (pedido de plebiscito)

Distrito de Santa Fé do Rio Preto - Marabá (pedido de plebiscito)

Distrito Lindoeste - São Félix do Xingu (pedido de plebiscito)

Distrito de São José do Araguaia - Xinguara (pedido de plebiscito)

Curupaiti - Viseu

Cachoeira da Serra - Altamira

Comunidade Palmares de Carajás - Parauapebas e Marabá