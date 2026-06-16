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Política

Comentarista na Copa de 2026, Romário faz discurso remoto em sessão no Senado

No plenário desta terça, os parlamentares discutem a criação da Universidade do Esporte

Estadão Conteúdo
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Fernanda Gentil e Romário protagonizaram "climão" em transmissão da Copa do Mundo (Reprodução / YouTube Cazé TV)

Em viagem aos Estados Unidos onde atua como comentarista da Copa do Mundo de 2026 pela Cazé TV, o senador Romário (PL-RJ) participou remotamente e fez discurso em sessão deliberativa do Senado nesta terça-feira, 16. O parlamentar deve ficar fora do País até o fim do torneio, em 19 de julho, beneficiado pelo regime semipresencial adotado pela Casa.

No plenário desta terça, os parlamentares discutem a criação da Universidade do Esporte, tema de interesse do senador. Na sessão a participação remota de Romário foi tratada em tom de brincadeira. "Consulto ao senador Romário se ele está pronto para entrar em campo", brincou o senador Esperidião Amin (PP-SC).

O ex-jogador aproveitou a ocasião para relembrar a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, que classificou como vergonhosa. "Dentro de campo e fora dele, tomamos uma goleada histórica. Estádios superfaturados, obras que nunca terminaram e desvios de recursos públicos mancharam mais ainda a imagem do país do que o 7 a 1", declarou.

Romário não foi o único a participar remotamente da reunião, marcada por um plenário vazio e pautas menos polêmicas. Com a decisão do presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), o Senado deve seguir no regime semipresencial até o início do recesso parlamentar, em 18 de junho.

Sem possibilidade de licença do mandato, já que esteve afastado por 120 dias no fim de 2025, o comentarista esportivo é um beneficiados pela decisão, mas outros parlamentares devem aproveitar o período de flexibilização. A medida anunciada por Alcolumbre já era uma demanda de integrantes da Casa, sobretudo para agendas de pré-campanha.

Além da Universidade do Esporte, o Senado deve votar ainda o projeto de lei que prevê a transferência simbólica da capital do Brasil para Salvador em 2 de julho. O projeto que define atividades de aperfeiçoamento continuadas para profissionais da educação básica também é tema de discussão nesta terça.

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SENADO/UNIVERSIDADE/ESPORTE/ROMÁRIO/DISCURSO/REMOTO
Política
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