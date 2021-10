Com covid, prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está isolado em hospital com suporte ventilatório

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que foi internado nesta quarta-feira (06), para continuar o tratamento contra a covid-19, está no Hospital Beneficente Portuguesa, da rede conveniada do Sistema Único de Saúde (SUS), em um leito de isolamento, recebendo medicação intravenosa e suporte ventilatório. As informações foram divulgadas por sua equipe, nas redes sociais.

Na publicação, a equipe de Edmilson Rodrigues afirma que o estado de saúde do prefeito é bom e ele está respondendo bem aos procedimentos indicados pela equipe médica.