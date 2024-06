CNJ determina que juízes federais da Lava Jato voltem às atividades

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou nesta sexta-feira (28/06) que os juízes federais Carlos Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), retornassem as atividades. Eles estavam afastados do cargo desde abril deste ano acusados de praticar irregularidades durante a operação Lava Jato.

A decisão foi tomada a partir de uma questão levantada pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, relator do procedimento administrativo disciplinar aberto contra os desembargadores do TRF-4. Segundo ele, a destruição no Rio Grande do Sul, estado onde foca o tribunal dos desembargadores, é um fator importante para determinar a volta deles sem prejudicar as investigações contra os magistrados.

Relembre o caso

Os juízes são acusados de terem desobedecido decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e cometido irregularidades na Operação Lava Jato. No início de julho, a CNJ abriu um processo disciplinar contra os magistrados.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)