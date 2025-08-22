Capa Jornal Amazônia
Cleitinho tem 28%, Kalil, 16%, e Pacheco, 9% na disputa pelo governo de MG, diz Genial/Quaest

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira também aponta queda na aprovação do governo Zema de 62% para 55%

Estadão Conteúdo
fonte

Cleitinho Azevedo é o favorito ao governo de Minas Gerais (Roque de Sá/Agencia Senado)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) aparece na primeira colocação na disputa pelo governo de Minas Gerais na eleição de 2026. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, ele tem 28% das intenções de voto.

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido) é o segundo colocado, com 16%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) surge em seguida com 9%, empatado na margem de erro com o vice-governador Mateus Simões (Novo). Nome apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo), Simões tem 4%.

Indecisos são 17% e brancos, nulos e quem não vai votar somam 26%.

A Quaest entrevistou 1.482 pessoas com 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

Cai a aprovação de Zema

A Quaest também perguntou aos entrevistados a opinião deles sobre o governo de Zema. Em seu segundo mandato, o mineiro lançou a pré-candidatura a presidente no último 16 de agosto e tenta emplacar Simões como seu sucessor no governo estadual.

Zema é aprovado por 55%. O índice é o pior desde abril do ano passado e representa queda de sete pontos porcentuais em relação ao último levantamento. Na rodada anterior, realizada em fevereiro, a aprovação era de 62%.

A desaprovação do chefe do Executivo mineiro subiu de 30% para 35%. Os que não souberam ou não responderam são 10%.

Os mineiros estão divididos se Zema merece fazer o sucessor: 48% responderam que não e 46% que sim. Outros 6% não souberam ou não responderam.

