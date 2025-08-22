Capa Jornal Amazônia
Genial/Quaest: Moro tem 38%, Paulo Martins, 8%, e Enio Verri, 7%, na disputa para governo do PR

Índice de aprovação do governador Ratinho Jr oscilou positivamente no limite da margem de erro, de 81% para 84%.

Estadão Conteúdo
fonte

Senador Sérgio Moro aparece na frente na pesquisa para o Governo do Paraná (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, coloca o senador Sergio Moro (União) com 38% das intenções de voto na eleição para o governo do Paraná em 2026. O ex-juiz aparece isolado na liderança.

O segundo pelotão tem o vice-prefeito de Curitiba (PR), Paulo Eduardo Martins (Novo), 8%, o ex-deputado Enio Verri (PT), 7%, e o secretário do governo paranaense Guto Silva (PSD), com 6%.

Veja mais 

image Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Ministro atendeu a pedido dos advogados do ex-tesoureiro do PT

image Moro chama Lula de 'hipócrita' por veto ao aumento no número de deputados na Câmara
Apesar da crítica, o senador votou a proposta

Indecisos são 13% e brancos, nulos, e aqueles que disseram que não vão votar, somam 28%.

A Quaest entrevistou 1.104 pessoas com 16 anos ou mais no Paraná entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%

Aprovação do governo Ratinho Jr.

A Quaest também mediu a aprovação do governador Ratinho Júnior. (PSD). O índice oscilou positivamente no limite da margem de erro, de 81% para 84%. A desaprovação recuou de 14% para 12%, também dentro da margem. Não souberam ou não responderam 4%.

Para 70% dos entrevistados, o pessedista merece eleger quem indicar como seu sucessor ao governo estadual. Ratinho ainda não definiu quem apoiará: entre as opções estão Guto Silva, também do PSD, e Paulo Eduardo Martins.

Outros 24% responderam que o chefe do Executivo paranaense não merece emplacar seu candidato ao governo. Não souberam ou não responderam 6%.

