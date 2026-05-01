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Política

Cirurgia de Bolsonaro ocorre sem intercorrências, segundo boletim

Segundo o texto, Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita

Estadão Conteúdo

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no ombro direito foi concluída no início da tarde desta sexta-feira sem intercorrências. Bolsonaro encontra-se agora em unidade de internação para controle de dor e observação clínica.

As informações constam em nota do hospital DF Star, onde está o ex-presidente. Segundo o texto, Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita.

A nota é assinada pelo ortopedista e cirurgião de ombro Alexandre Firmino Paniago, pelo cirurgião geral Claudio Birolini, pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado, e pelo diretor geral do DF Star, Allisson B. Barcelos Borges.

No Instagram, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma fotografia da equipe médica e informou que a cirurgia foi finalizada. "Minha gratidão a toda a equipe!", disse. Afirmou, em uma segunda publicação, que o ex-presidente já está no quarto. "A partir de agora, ficarei sem celular. Vou respondendo às mensagens de WhatsApp nos intervalos", acrescentou.

O procedimento médico foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após pedido da defesa. Segundo os relatórios médicos enviados ao Supremo, Bolsonaro se queixava de "dores recorrentes e intermitentes" no local e precisava fazer uso diário de medicação analgésica.

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