Ciro Nogueira diz que PP está 'de portas abertas' para Cláudio Castro após cassação no TSE

O senador pelo Piauí e presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, afirmou nesta quarta-feira, 25, que convidou o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) para sua sigla. O parlamentar disse que a federação está "de portas abertas" para a entrada do político.

A declaração foi feita no dia seguinte à condenação de Castro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por utilizar contratos temporários irregulares na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) para pagamento de cabos eleitorais.

Nogueira defendeu o aliado e disse acreditar na justiça. "Sabemos da sua integridade e acreditamos que a justiça irá prevalecer, trazendo-o de volta ao cenário eleitoral", declarou.

O ex-governador do Rio de Janeiro renunciou ao cargo nesta segunda, 23, alegando que concorreria ao Senado. Apesar do plano, Castro foi declarado inelegível até 2030 e teve o diploma cassado.

Além de Castro, a decisão de terça-feira, 24, por 5 votos a 2, condenou o deputado estadual e presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União-RJ), e o ex-presidente da Ceperj, Gabriel Rodrigues Lopes.