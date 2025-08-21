Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

César Mattar Júnior toma posse como desembargador do TJPA

Cerimônia de posse ocorreu nesta quarta-feira, 20, no prédio-sede do Judiciário paraense

O Liberal

O procurador de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior foi empossado, nesta quarta-feira (20), como desembargador do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A cerimônia solene ocorreu no Plenário Oswaldo Pojucan Tavares, na sede do Judiciário paraense, sob a condução do presidente do TJPA, desembargador Roberto Gonçalves de Moura. O evento reuniu magistrados, servidores, autoridades e representantes dos Três Poderes.

Após prestar o juramento regimental e assinar o termo de posse, o novo desembargador recebeu o Grau Grã-Cruz da Medalha do Mérito Judiciário. A saudação de boas-vindas foi realizada pelo desembargador Sérgio Augusto Andrade de Lima, que destacou a importância da nomeação.

“É a ascensão ao desembargo de um jurista de reputação incontestável e trajetória exemplar, cuja caminhada enriquece este momento e fortalece ainda mais o nosso colegiado, o que me deixa profundamente honrado em ser o desembargador a promover este momento”, afirmou.

Sérgio Augusto também ressaltou a dimensão humana da carreira de Mattar Júnior: “A carreira de Vossa Excelência é marcada pelo brilhantismo e pela dedicação inabalável ao Direito e à Justiça. Oriundo do honroso quinto constitucional destinado ao Ministério Público, traz consigo não apenas a experiência acumulada ao longo de anos de atuação firme e destemida na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, mas também a sensibilidade humana que sempre norteou sua conduta”.

Novo desembargador do TJPA

O procurador-geral de Justiça, Alexandre Tourinho, prestou homenagem em nome do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). “É com profunda honra e emoção que me dirijo a esta Corte para saudar trajetórias que não apenas constroem instituições, mas que inspiram gerações. Hoje celebramos uma dessas histórias: a história de César Bechara. Uma ascensão institucional que reconhece uma trajetória marcada pela integridade, pelo compromisso com a Justiça e pela dedicação incansável ao serviço público. César Bechara é, para todos nós, um exemplo de liderança serena, inteligência jurídica e sensibilidade humana”, declarou.

VEJA MAIS

image Governo do Pará empossa dez novos procuradores do Estado
Durante a cerimônia, PGE e TJPA assinaram uma parceria para dar mais agilidade a interlocução entre as instituições

image Instituto dos Advogados do Pará inicia celebrações pelos 100 anos com evento solene no TJPA
Solenidade marca o início da programação comemorativa do centenário, com posse da nova diretoria, homenagens a juristas e palestra sobre o Código de Processo Civil

Em seu pronunciamento, o desembargador empossado reforçou o compromisso com a nova função. “Me comprometo a guardar os princípios que sempre nortearam este qualificado colegiado, integrado por mulheres e homens experientes, bem assim honrar o Poder Judiciário do meu Estado todos os dias do mandato que me está sendo outorgado. Encontrarão em mim, mais do que um colega de trabalho, mas alguém com quem poderão contar sempre”, afirmou.

Mattar Júnior também destacou a necessidade de maior aproximação entre a Justiça e a sociedade. “Somos parte de uma engrenagem que precisa dialogar, mostrar-se de forma mais eficaz ao público externo e funcionar, acima de tudo, como vetor para a redução de conflitos e para a promoção de soluções consensuais. Como bem disse Gandhi, devemos nos tornar a mudança que queremos ver. A identidade de nossas instituições repousa no reconhecimento social de sua relevância, na atuação de seus integrantes de forma próxima à comunidade, especialmente àqueles mais necessitados, desvalidos e carentes, enfim, a todos que mais precisam de Justiça”, declarou.

Entre as autoridades presentes estiveram o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão; a vice-governadora Hana Ghassan Tuma; o corregedor do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Odilon Teixeira; e o vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Daniel Lavareda. As homenagens musicais ficaram a cargo do coral Des. Delival Nobre e de servidores do TJPA.

Quinto Constitucional – A posse de Mattar Júnior foi resultado do processo do Quinto Constitucional, que destina uma vaga no TJPA a representantes do Ministério Público. Em sessão realizada no dia 6 de agosto, o Tribunal Pleno definiu a lista tríplice formada a partir da indicação sêxtupla do MPPA. O nome do procurador encabeçou a lista e foi escolhido pelo governador Helder Barbalho, que o nomeou desembargador em 8 de agosto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novo desembargador do TJPA

desembargador do TJPA

tjpa
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JUDICIÁRIO

César Mattar Júnior toma posse como desembargador do TJPA

Cerimônia de posse ocorreu nesta quarta-feira, 20, no prédio-sede do Judiciário paraense

21.08.25 0h51

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro rebate críticas de Silas Malafaia em áudio incluído em relatório da PF

Na gravação, Malafaia critica a postura de Eduardo em discursos considerados nacionalistas

21.08.25 0h03

POLÍTICA

Pastor Silas Malafaia critica ministro Alexandre de Moraes após prestar depoimento à PF

Após ter o celular apreendido e sair do depoimento, Malafaia foi recebido por apoiadores e chamou Moraes de “criminoso”

20.08.25 23h50

Malafaia pede prisão de Moraes e convoca bolsonaristas para 7 de Setembro

20.08.25 23h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda