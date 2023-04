César Mattar Jr. toma posse como Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará

O promotor de Justiça César Mattar Jr. tomou posse na noite desta quinta-feira (13) no cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para o biênio 2023-2025. O atual procurador-geral foi reconduzido ao cargo de chefe da instituição após ser reeleito, em votação histórica de candidatura única, com 308 votos no dia 1° de dezembro de 2022.

VEJA MAIS

A cerimônia de posse foi realizada no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia e contou com a presença de todos os procuradores do Colégio de Procuradores de Justiça do MPPA, além da governadora do Estado em exercício, Hana Ghassan Tuma, e da primeira-dama, Daniela Barbalho, ambas do MDB.

Prioridades da gestão

Nos próximos dois anos, a prioridade da gestão de Mattar é consolidar a presença e atuação do órgão no interior do Pará. “Temos um projeto de interiorização que nós precisamos fortalecer. Hoje, o Ministério Público está baseado em 118 dos 144 municípios paraenses. Nos últimos dois anos, conseguimos visitar quase 100 deles, levando mais estrutura e mais servidores. Temos um concurso público concluído e outro em andamento, mas, precisamos fortalecer a estrutura do Ministério Público em todo o Estado”, ressalta o procurador.

César Mattar Jr. destacou que metade das sedes do MP ainda funcionam dentro de fóruns, e que mais do que nunca o órgão precisa investir em uma infraestrutura própria. "Precisamos acelerar reformas, mas, fundamentalmente, temos que iniciar a construção de sedes próprias para mostrar a 'cara' do Ministério Público do Pará à sociedade paraense”, justifica.

O procurador-geral

César Mattar Jr. tem 54 anos, é casado e tem dois filhos. Graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e pós-graduado pela PUC/COGEAE-SP, foi advogado, defensor público e atua como promotor de Justiça desde 1994.

Foi presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (AMPEP) nos biênios 2006/2008 e 2008/2010 e também da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), nos biênios 2010/2012 e 2012/2014. Em 2022, foi eleito para a vice-presidência do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais da Região Norte e, este ano, escolhido presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG), com mandato de um ano, a partir de maio.

Essa é a primeira vez que um procurador-geral de Justiça do Pará é eleito para presidir a entidade. "Esperamos com isso que a gente consiga abrir portas para que novos paraenses galguem esses espaços de poder e justiça que são necessários para fortalecer não somente a nossa instituição, mas o estado do Pará, em nível nacional”, declarou.