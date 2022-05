Celso Sabino é eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento da Câmara Federal

O deputado federal Celso Sabino (União-PA) foi eleito, por aclamação, presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) para 2022. A eleição dos vice-presidentes será feita em outra reunião, a ser marcada pela comissão.

A Comissão Mista de Orçamento discute e aprova os rumos do orçamento público da União. E vota, entre as matérias de maior destaque, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), esta última prevista para 2023, com um orçamento global de mais de R$ 5 trilhões.

Além da LOA e da LDO, a Comissão ganhou destaque ainda nas discussões políticas do país com as indicações feitas ao orçamento pelas chamadas emendas do relator, as RP9, por onde parlamentares têm encaminhado mais de 20 bilhões de reais às suas bases anualmente.