Pará fechou 2021 com superávit de R$ 1 bilhão e Sefa reforça equilíbrio financeiro

O Pará fechou 2021 com um superávit de mais de R$ 1 bilhão, segundo informou nesta terça-feira (22), em reunião na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o secretário adjunto do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa), Lourival Barbalho. A diferença da receita para a despesa do Estado foi um dos destaques do resultado do final do ano passado.

Técnicos do órgão apresentaram o resultado do último quadrimestre de 2021 da execução orçamentária da gestão, e informaram que a diminuição continua do índice de endividamento do Pará é outra conquista do governo. Participaram da divulgação do balanço o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO), deputado Igor Normando, e outros representantes da Sefa e do parlamento.

“Temos a grata satisfação de mais um ano fechar o balanço com mais de um bilhão de reais em relação à diferença da receita do Estado para a despesa, proporcionando, assim, a possibilidade do governador exercer as políticas públicas e fazer investimentos no estado do Pará”, declarou Lourival. O secretário destacou ainda o equilíbrio fiscal como um dos pontos que ajudaram a reduzir o endividamento do Estado.

“A gente tem caído, ao longo dos anos, em função principalmente da receita, com o índice de endividamento do estado do Pará. Hoje o estado é um dos que possui os menores índices a nível de Brasil, senão me engano é o 7º dentre as federações. A gente pode destacar ainda justamente o equilíbrio fiscal do Estado. Em que se pese termos uma arrecadação expressiva, mesmo tendo todo o problema da pandemia. Inclusive, a arrecadação total em relação à receita própria arrecadada dá mais de 60%, o que prova realmente o crescimento expressivo, principalmente do ICMS, que é o principal imposto estadual”, finalizou o secretário.