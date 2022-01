Orçamento 2022: serviço público federal deve abrir 43.192 vagas; veja as áreas

Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Orçamento de 2022, publicado nesta segunda-feira (24), no Diário Oficial da União (DOU), prevê a reposição de 38.929 vagas no serviço público, além da criação de 4.263 novos postos de trabalho federais, em todos os poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Nesta última situação, as contratações serão feitas por meio de convocação de aprovados em seleções já realizadas ou por meio de novos concursos, conforme informações divulgadas pela Agência Estado.

A despesa total reservada para a criação ou provimento de vagas em 2022 é de R$ 3,009 bilhões.Apesar da previsão orçamentária, a publicação de editais e a realização das provas dependem de aprovações específicas ao longo do ano.

Quais as áreas

A maior parte das vagas previstas no orçamento está concentrada no Poder Executivo, com a reposição de 37.090 postos, sendo 30.850 em carreiras civis – dessas, a maioria (19.272) está ligada ao banco de professores e técnicos em Educação. Outras 4.649 vagas previstas se referem em fixação de efetivos militares e 1.591 são referentes ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (bombeiros, policiais militares e policiais civis do DF).

Já a criação de 1.129 novos cargos no Executivo Federal é totalmente voltada para o anteprojeto de lei que cria os "Cargos Comissionados de Militares" e as "Gratificações de Militares Fora da Força".

O orçamento prevê ainda a reposição de 1.490 vagas e criação de 2.117 novos cargos no Poder Judiciário. Na Defensoria Pública da União, a estimativa é de reposição de 95 vagas e a criação de outras 1.011. Para o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do MP, o Orçamento prevê a reposição de 191 vagas e a criação de 6 postos.

Já em todo o Poder Legislativo Federal, a previsão é de reposição de apenas 63 postos, sendo 28 na Câmara dos Deputados, 19 no Senado e 16 no Tribunal de Contas da União (TCU).

Quais são as vagas abertas?

Conforme levantamento feito pelo G1, 2022 começou com vários editais de concursos públicos em órgãos federais com inscrições abertas. Só no IBGE foram abertas quase 209 mil vagas temporárias para o Censo 2022, sendo quase 7 mil apenas no Pará. As inscrições terminaram no dia 21. A Petrobras também abriu concurso para mais de 750 vagas.

Outros concursos com inscrições abertas são: Aeronáutica, Marinha, Banco da Amazônia, Controladoria Geral da União.

Quais concursos ainda devem ser realizados?

Pelo menos sete órgãos estão com concursos autorizados. Eles somam 2.475 vagas. São eles: Aeronáutica (Ministério da Defesa), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Instituto Rio Branco (Ministério das Relações Exteriores), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério das Comunicações, Senado e Amazul.

Outros órgãos federais como INSS, Receita Federal e Banco Central aguardam autorização do Ministério da Economia para abrir as seleções.