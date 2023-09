CCJ do Senado aprova projeto que fixa marco temporal para demarcação das terras indígenas

Com 16 votos favoráveis e 10 contra, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (27) o projeto que estabelece um marco temporal para demarcação de terras indígenas no Brasil. De relatoria do senador Marcos Rogério (PL-RO) o texto prevê que só estarão elegíveis para demarcação as terras indígenas tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

O resultado da votação representa uma vitória para a oposição no Congresso e ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, rejeitar na semana passada a tese do marco temporal, considerada inconstitucional pelos ministros.

Depois da comissão, o projeto ainda deve ser analisado pelo plenário do Senado e, se passar, segue para avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode sancionar ou vetar a matéria.

“É preocupante que a CCJ persista na intenção de legislar com o entendimento contrário àquele consagrado com repercussão no STF”, declarou o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que apresentou voto em separado. Para ele, não faz sentido” a adoção deste entendimento, “pelo menos na seara de um projeto de lei”.

Já senador Sergio Moro (União-PR) afirmou que colocar o tema em pauta, mesmo depois do julgamento do STF, representa “coragem institucional”.

Jorge Seif (PL-SC), senador da oposição e que apoia o projeto, declarou que “nenhum indígena ficará na mão, ninguém vai ficar sem demarcar terra”. Ele ainda argumenta que o “Supremo não deveria estar se metendo em uma seara que é nossa [do Legislativo], exceto se eles [ministros do Supremo] enfrentassem as urnas”.

O texto do projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com o apoio público do presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL).