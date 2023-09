CCJ do Senado vota projeto que estabelece marco temporal para delimitar terras indígenas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal vota nesta quarta-feira (27) o relatório do projeto de lei que estabelece o marco temporal para delimitação de terras indígenas. O texto já aprovado pela Câmara, caso passe no Senado, ainda precisará da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

VEJA MAIS

Pelo chamado Marco Temporal, só estariam elegíveis para demarcação as terras que já eram tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou a tese do marco temporal de terras indígenas. Apesar dessa decisão, o Congresso Nacional tem autonomia para votar projeto de lei sobre tema. Caso o texto seja aprovado e sancionado, existe, no entanto, a possibilidade de a matéria ser novamente questionada na Justiça.

A oposição já protocolou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) como resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).