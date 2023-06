CCJ e Senado aprovam nome de Cristiano Zanin para integrar o Supremo Tribunal Federal

O nome do advogado Cristiano Zanin foi aprovado em uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), com 21 votos favoráveis, cinco contrários e nenhuma abstenção. Zanin é indicado pelo presidente Lula para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). No Plenário do Senado, a votação de Zanin ficou em 58 votos favoráveis a 18 contra.

A sabatina durou quase 8 horas. Zanin, que possui 47 anos, poderá atuar no STF por um período de 28 anos, considerando as atuais regras de aposentadoria vigentes no tribunal, que é aos 75 anos.

O senador Davi Alcolumbre afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu prioridade à votação do nome de Zanin, colocando-a como primeiro item da pauta.