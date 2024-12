Cássio Andrade é exonerado da Secretaria de Esporte e Lazer; saiba quem assume

O vice-prefeito eleito de Belém, Cássio Andrade, foi exonerado da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) pelo governador Helder Barbalho. Eleito em outubro deste ano como vice de Igor Normando, Cássio será empossado no cargo na próxima quarta-feira (1º de janeiro), por isso, a saída dele do governo estadual não representa surpresa.

O decreto com a exoneração de Cássio Andrade do comando da Seel foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27.12), mas entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro.

Na mesma edição, foi publicado a exoneração de Ana Paula Moraes da Cunha Alves do cargo de Secretária Adjunta da Seel e outro decreto, designando Ana Paula para assumir como titular da pasta do Esporte, até ulterior deliberação. No lugar dela, como Secretário Adjunto, foi nomeado José Francisco de Jesus Pantoja, conhecido como Zé Francisco.

Cassio Andrade assumiu a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em fevereiro de 2023. Em junho deste ano, se afastou do cargo para concorrer a vice-prefeito de Belém. Após a vitória nas urnas ao lado de Igor Normando - eleito prefeito - Cássio reassumiu o comando da pasta, no dia 4 de novembro. “Voltamos com toda disposição e comprometimento para fazer o melhor pelo esporte paraense, com uma equipe competente que está na Seel dando prosseguimento nos processos. É um time todo unido para trabalhar pelo fomento do esporte no Pará”, disse, na ocasião, o vice-prefeito eleito.