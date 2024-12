Posse dos eleitos para prefeito, vice-prefeito e vereadores de Belém será realizada na Alepa

Após a diplomação, os candidatos eleitos no pleito de outubro de 2024 se preparam para tomar posse em seus respectivos cargos. Em Belém, a cerimônia ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, no tradicional prédio da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), localizado na Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha.

A cerimônia terá início às 15h, com a posse dos vereadores eleitos, conforme confirmado pela assessoria da Câmara Municipal. Na sequência, às 17h, será a vez do prefeito e vice-prefeito tomarem posse, oficialmente assumindo os cargos para o mandato de 2025 a 2028. Até o momento, a presença do atual gestor da cidade, Edmilson Rodrigues, está confirmada. Mais detalhes sobre a cerimônia ainda serão definidos.

Com a posse, os eleitos, agora oficialmente no exercício de suas funções, terão a responsabilidade de conduzir os destinos da capital paraense, com os vereadores assumindo o papel de legisladores e fiscalizadores, e o prefeito e vice-prefeito iniciando o trabalho à frente da administração municipal.Igor Normando (MDB) venceu a disputa pelo Executivo municipal nas últimas eleições, com 56,36% dos votos válidos, ao lado do seu companheiro de chapa, Cássio Andrade (PSB).

Câmara Municipal de Belém tem renovação de 51,4%

Os 35 vereadores mais votados para a Câmara Municipal de Belém foram diplomados em uma cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no dia 17 de dezembro. Com a posse dos eleitos, a Câmara passará por uma significativa renovação, com 18 novos parlamentares assumindo suas cadeiras e 17 reeleitos, o que resulta em uma taxa de renovação de 51,4%.

Os 18 vereadores que não farão parte da próxima legislatura e deixam a Casa são: Enfermeira Nazaré (PSOL); Allan Pombo (PDT); Emerson Sampaio (Cidadania); Bia Caminha (PT); Goleiro Vinícius (MDB); Miguel Rodrigues (PSD); Altair Brandão (PT); Fernando Carneiro (PSOL); Amauri da APPD (PT); Dinelly (MDB); Fabrício Gama (MDB); Mauro Freitas (PSDB); Matheus Cavalcante (Podemos); Gizelle Freitas (Bancada Mulheres Amazônidas / PSOL); Wellington Magalhães (MDB); Silvia Letícia (PSOL); Eduardo Bonanza (PP); e Paulo Queiroz (MDB).

Já os 18 novos nomes que ingressarão na Câmara Municipal de Belém são: Silvane Ferraz (MDB); André Martha (PSD); Agatha Barra (PL); Mayky Vilaça (PL); Zezinho Lima (PL); Felipe Vinagre (sem partido); Vitor Sales (União); Raquel dos Animais (PDT); Marcos Xavier (Republicanos); Marinor Brito (PSOL); Vivi Reis (PSOL); Nay Barbalho (PP); Patrícia Queiroz (PP); Neia Marques (PT); Alfredo Costa (PT); Gleisson (PSB); Rodrigo Moraes (PCdoB); e Jorge Vaz (PRD).

Além dos novatos, a Câmara Municipal de Belém contará também com a permanência de John Wayne (MDB); Neném Albuquerque (MDB); Pablo Farah (MDB); Bieco (MDB); Renan Normando (MDB); Fábio Souza (MDB); Roni Gás (MDB); Blenda Quaresma (MDB); Tulio Neves (PSD); Pastora Salete (PSD); Higino (PSD); Zeca do Barreiro (União); João Coelho (PDT); Igor Andrade (Rede); Moa Moraes (PV); Lulu das Comunidades (PSDB); e Augusto Santos (Republicanos).