Carlos Bolsonaro repete que ele e Caroline de Toni disputarão Senado por SC: 'Seguimos unidos'

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) reafirmou nesta segunda-feira, 03, que ele e a deputada Caroline de Toni (PL-SC) serão os nomes para o Senado da chapa em que o governador de Santa Catarina Jorginho Mello (PL) tentará a reeleição.

"Como conversamos desde o início e temos repetido de forma quase que diária e é de conhecimento de todos, os pré-candidatos de Jair Bolsonaro ao Senado Federal são Carol e Carlos Bolsonaro", escreveu o vereador no X, antigo Twitter.

O reforço nas declarações ocorre depois que Carol foi rifada na chapa do PL e passou a articular uma possível migração para o Novo para que possa viabilizar sua candidatura ao Senado pelo Estado.

Como mostrou a Coluna do Estadão na última segunda-feira, 27. Jorginho Mello pretendia lançar a chapa com Carol e o senador Esperidião Amin (PP-SC), mas optou por Amin e Carlos Bolsonaro diante da determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que seu filho "zero dois" concorresse a uma das vagas da Casa Alta.

Além do Novo, ela relatou ter recebido convites de outros partidos, como União Brasil, Republicanos, MDB e a futura sigla do MBL.

Em entrevista a rádio da Rede Princesa, de Xanxerê (SC), no dia 23 de outubro, ela afirmou que Jorginho Mello "não gostaria de abrir mão do tempo de TV do Amin", motivo pelo qual o prefere na composição da chapa.

"O Jorginho comentou que o Bolsonaro insiste no Carlos e ele (Jorginho) insiste que precisa do Amin. Só que a posição do Bolsonaro pelo que me foi passada é que ele vai me apoiar independente de onde eu estiver, então mesmo que eu tenha que mudar de partido eu o farei para concorrer ao Senado", afirmou.

Segundo Caroline de Toni, a candidatura "não é um desejo seu, mas dos catarinenses". "Se eu devo a minha primeira eleição é ao Bolsonaro, mas em Santa Catarina eu não sou subordinada a nenhuma outra liderança política que não minha própria consciência e meu temor a Deus", disse.

Em outra postagem desta segunda, Carlos diz estar em contato com a parlamentar. "Conversei há pouco novamente com Carol de Toni e seguimos unidos pelo mesmo propósito, conforme determina minha consciência e com apoio do meu pai preso e impossibilitado de se expressar e de se comunicar. Seguimos todos de acordo com o que acreditamos ser o melhor para o Brasil", escreveu.

A deputada não tem se pronunciado sobre o assunto nas últimas semanas. "A querida Carol está na fase final da gestação de sua segunda princesa e em repouso. Deixo, então, um forte abraço a ela, à sua família e desejo um bom dia a todos", enfatizou o vereador do Rio de Janeiro.

Anteriormente, Carlos Bolsonaro atribuiu as informações sobre a eventual mudança de partido da parlamentar como "um plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro" e afirmou que os dois devem disputar as duas vagas em uma "chapa puro-sangue" do PL.

Também pelo X, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) endossou a publicação do irmão e disse que "bolsonarista não se importa com partido, desde que não seja PT e seus puxadinhos".