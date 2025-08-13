Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Carla Zambelli vai ficar presa até Justiça italiana avaliar questões de saúde da deputada

A parlamentar passou mal durante a audiência, que foi retomada após um atendimento médico

Estadão Conteúdo
fonte

Carla Zambelli (Michel Jesus / Câmara dos Deputados)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) seguirá presa após uma nova audiência no processo de extradição realizada na manhã desta quarta-feira, 13. A parlamentar passou mal durante a audiência, que foi retomada após um atendimento médico.

Não houve decisão sobre a possibilidade de Zambelli aguardar o processo de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. A defesa da deputada federal alega questões de saúde e pede que a parlamentar aguarde o trâmite da extradição fora da penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, onde está detida.

Um perito da Justiça italiana avaliará o estado de saúde de Zambelli. Até essa avaliação, a parlamentar seguirá presa. Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. Zambelli também é ré por empunhar uma arma contra um homem na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. O julgamento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal está pausado por um pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques, mas já há maioria entre os ministros para condená-la.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARLA ZAMBELLI/ITÁLIA/PRISÃO/EXTRADIÇÃO/JUSTIÇA
Política
