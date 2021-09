Caravana sai do Pará com destino a Brasília para participar dos atos de 7 de setembro

O Dia da Independência está movimentando o cenário político de todo o País, com grupos de esquerda e direita se preparando para grandes manifestações públicas nas principais cidades brasileiras. No Pará, além dos atos previstos em alguns municípios – em Belém, capital, são pelo menos quatro manifestações programadas – grupos também organizaram viagens para participar das manifestações em outras localidades.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que vivem em municípios da região Transamazônica, no Pará, por exemplo, saíram com destino a Brasília, para participar das manifestações. As imagens de dentro do ônibus que leva os apoiadores foram publicadas pelo deputado federal Éder Mauro, aliado do presidente e um dos coordenadores dos atos em Belém.

A capital federal é um dos lugares onde a manifestação deve contar com a presença de Bolsonaro. Nesta terça-feira, existe a expectativa de que ele se manifeste em duas ocasiões: em Brasília e São Paulo.

No vídeo compartilhado por Éder Mauro, uma das integrantes do grupo fala da viagem e pede aos apoiadores que ficaram em Altamira que participem dos atos no município. “Nós estaremos aqui fazendo a nossa parte, ao lado do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro”, declarou.