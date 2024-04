Caravana Brasil Sem Fome tem programação no Marajó com presença de ministro

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com outros órgãos do Governo Federal, realiza desde quinta-feira (18/4) uma programação especial no Pará com a Caravana Brasil Sem Fome, que segue até esta sexta-feira (19/4). A iniciativa faz parte da estratégia de articulação do Plano Brasil Sem Fome (PBSF). Na quinta-feira, o MDS anunciou o repasse de quase R$ 700 milhões pelo programa, sendo R$ 165 milhões destinados para o Arquipélago do Marajó. Os recursos vão viabilizar os programas e ações da Caravana Brasil Sem Fome.

Em sua rede social, o ministro Wellington Dias, titular do Ministério do Desenvolvimento, escreveu: “Estou no arquipélago de Marajó bebendo água potável graças ao programa de cisternas do governo do presidente @LulaOficial. São 260 ao todo que beneficiam os 17 municípios do Marajó, trazendo água da chuva para consumo”.

Iniciativa mira em segurança alimentar e nutricional

A Caravana tem como objetivo fortalecer a colaboração entre governos federal, estadual e municipal, além de criar espaços para diálogo e integração. A programação inclui atividades de mobilização da sociedade para a formulação de políticas de segurança alimentar e nutricional adequadas às necessidades locais.

O Plano Brasil Sem Fome engloba ações e programas de 24 ministérios da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), com foco em três eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania; alimentação saudável, da produção ao consumo; e mobilização para combater a fome.

Nos dias 18 e 19 de abril, eventos acontecem em Belém e em duas cidades da Ilha de Marajó com a participação de representantes de vários ministérios. A agenda inclui reuniões com a sociedade civil, atendimento a gestores e técnicos, cerimônias de parcerias e visitas a territórios quilombolas.

Segundo o ministro Wellington Dias, o Plano Brasil Sem Fome inclui cerca de 80 medidas. “Essas medidas compõem um conjunto de políticas públicas, investimentos e esforços coordenados para promover o acesso à renda, à cidadania e à alimentação adequada para toda a população brasileira. Queremos e vamos novamente tirar o Brasil do Mapa da Fome”, acrescentou o titular do MDS.

Além de anunciar investimentos do Governo Federal nos municípios paraenses, a Caravana apresenta ações e programas de diversos ministérios para atender às demandas do estado.

Ação engloba estratégias estaduais de combate à fome

A Caravana Brasil Sem Fome também busca articular, segundo o governo federal, ações do Plano Brasil Sem Fome com estratégias estaduais de combate à fome, estabelecendo compromissos para atingir metas e fortalecer o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). Além disso, ouve a sociedade civil sobre as principais demandas locais.

A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Burity, ressalta que esta é a segunda edição da Caravana Brasil Sem Fome, sendo a primeira realizada em Alagoas em novembro de 2023. Agora, o foco é nos municípios da Ilha de Marajó, escolhidos por seus indicadores de insegurança alimentar. Ela destaca a importância de divulgar o Plano Brasil Sem Fome, fazer anúncios e ouvir a população durante a Caravana.