Candidatos ao governo encerram participação no horário eleitoral

Nesta quarta-feira (28), último dia de horário eleitoral gratuito das candidaturas ao Governo do Pará na televisão, três concorrentes apresentaram programas e buscaram reafirmar a busca por votos para o primeiro turno das eleições, que ocorre no próximo domingo, 2 de outubro. Entre os candidatos com direito a tempo na TV aberta apenas o Major Marcony (Solidariedade) não teve o programa exibido.

O atual governador e candidato à reeleição Helder Barbalho (MDB) fez um compilado abordando as áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança e também destacou propostas para um eventual segundo mandato. Entre as promessas foram elencadas as ideias de investir R$ 10 bilhões em obras de infraestrutura, criar um polo industrial na região do Marajó, reformar 230 escolas, contratar 6 mil novos agentes de segurança, comprar mais de 10 mil armamentos, além de entregar quatro hospitais na região metropolitana, quatro hospitais materno-infantis no interior e cinco hospitais regionais nos municípios de Oriximiná, Rio Maria, Ourilândia do Norte, Paragominas e Tucuruí.

VEJA MAIS

Já o senador Zequinha Marinho (PL) buscou reforçar o apoio que recebeu do presidente Jair Bolsonaro, reprisando trechos do comício realizado em Belém na semana passada. Na sequência, foi apresentado um clipe musical com artistas cantando o jingle da campanha e reiterando a aliança entre os dois candidatos que pertencem ao mesmo partido.

Por fim, Adolfo Oliveira (PSOL) apareceu ao lado de integrantes de sua federação eleitoral, destacou a diversidade dos concorrentes ao Legislativo e pediu voto para os candidatos. Com isso, o horário eleitoral exclusivo para candidatos ao Governo foi encerrado, porém, segundo a legislação eleitoral brasileira, até esta quinta-feira, 29, ainda é permitida a divulgação de inserções nos intervalos da programação no rádio e na TV.