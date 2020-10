Candidato pelo Cidadania, Thiago Araújo quer fomentar o empreendedorismo e renda aos mais pobres

A sabatina do Grupo Liberal com os candidatos à Prefeitura Municipal de Belém recebeu nesta quarta-feira (28) o deputado estadual Thiago Araújo, que participa da disputa do Poder Executivo municipal pelo partido Cidadania. O representante da coligação “Renova Belém”, formada também pelos partidos PMN, PSDB, DEM e PV, firmou o compromisso, entre outros pontos de seu programa, de fomentar o empreendedorismo e garantir auxílio de R$ 300 para a população mais pobre durante seis meses, por meio do programa Renda Belém. O encontro teve a condução dos jornalistas Hamilton Braga e Rita Soares, e foi transmitido pelo portal O Liberal.com, Rádio Liberal, Facebook, Instagram e Youtube do Grupo Liberal.

O candidato afirmou que pretende governar de forma independente, sem atrelamento a apoios políticos ou promessas de cargos, prática popularmente conhecida como “toma lá, dá cá”. “O que foi bom da gestão anterior, vou dar continuidade, e o que acho que não foi satisfatório, vou melhorar, não tenho compromisso com o erro. O que acho que foi bom na atual gestão, por exemplo, foi a questão da infraestrutura da saúde, já que tivemos aumento do número de Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), de uma para cinco. Por outro lado, o que devemos melhorar é o saneamento básico, fazendo as obras do Promabem e retomando as obras de macrodrenagem dentro das nossa 14 bacias hidrográficas. Acredito que toda gestão tem coisas boas e coisas ruins. Vamos fazer uma gestão com ideias próprias, com brilho próprio, pra renovar Belém”, demarcou.

Segundo Thiago Araújo, caso eleito, sua gestão será pautada em relações institucionais entre o Governo do Pará, governo federal e a Câmara Municipal de Belém (CMB), para que as propostas defendidas durante a campanha possam ser viabilizadas. “O que balizará as nossas relações será o respeito. Muitos dos vereadores que ainda estão em exercício foram meus colegas de mandato. Vamos buscar pontos de convergência, pois independentemente do fato de eu ter meus pontos de vista específicos, que podem divergir dos outros, depois que eu for eleito, serei prefeito de Belém, logo serei prefeito de todo mundo e não apenas dos que votaram em mim, por isso agirei com respeito, de forma institucional”, anuncia.

O Programa Renda Belém foi uma das principais propostas defendidas pelo candidato na sabatina. A política consiste em destinar a quantia de R$ 300, durante seis meses, para famílias de baixa renda, como forma de complementar a política de auxílio do governo federal. “Hoje, em Belém, 39% da nossa população sobrevive com meio salário mínimo por mês e mora em domicílios precários. É pensando nessa população que elaboramos um programa que, ao contrário, do que vem sendo prometido por outros candidatos, não são promessas mentirosas para enganar a população. O dinheiro vai vir do Fundo Ver-o-Sol, que terá, em 2021, R$ 1,3 milhões. E vai durar seis meses porque não daremos apenas dinheiro, seguiremos critérios e um planejamento”, detalha. Para fazer parte do programa, as famílias terão que participar também de ações de inserção no mercado de trabalho ou de estímulos ao empreendedorismo.